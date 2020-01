Kamaru Usman fait l’éloge de Colby Covington: «Il a vraiment montré à quel point il est bon»

Kamaru Usman et Colby Covington ont eu une rivalité passionnée avant leur combat contre l’UFC 245. Les deux ont échangé des coups de feu sur les réseaux sociaux et lors d’interviews et il semble que tout respect entre eux ait disparu.

Pourtant, après l’UFC 245, où Usman a remporté le TKO au cinquième tour, le champion des poids mi-moyens a fait l’éloge de Covington. Il a également déclaré que le combat était le premier de sa carrière où il devait demander à son coin s’il gagnait le combat.

“Je savais que c’était proche parce que pour la première fois, j’ai demandé à mes entraîneurs,” ai-je gagné cette manche? “Je n’ai jamais fait ça dans ma carrière. “Je suis le type de gars, même quand je luttais, je suis le type de lutteur qui aime monter le tableau de bord”, a déclaré Kamaru Usman sur Joe Rogan Experience. «Je n’aime laisser aucun doute sur le fait que j’ai gagné ce tour. Je vais dominer ce tour. Je vais m’assurer de gagner. Donc, dans ma tête, je sais que j’ai gagné, je n’ai pas besoin de demander. Pour la première fois de ma carrière, je suis retourné [to my corner] et a demandé: «Ai-je gagné ce tour? Ai-je gagné ce tour? »… J’ai toujours su que j’allais finir ce combat.

«Il a vraiment montré à quel point il est bon. Je donne du respect là où le respect est dû, je ne suis pas haineux. Je sais que ce gamin peut se battre, je sais qu’il est bon, je sais qu’il est dur », a poursuivi Usman. «Et je sais qu’il est un concurrent. J’ai toujours su qu’il était un concurrent. Il allait sortir et essayer de concourir. Mentalement, je pense que je suis juste à un niveau différent de ces gars-là. Tout simplement parce que tout ce que j’ai vécu, que j’ai fait dans ma vie m’a transformé en l’homme que je suis. “

C’était un combat incroyable sur lequel beaucoup étaient divisés sur qui gagnait avant l’arrêt. Et, Usman pense qu’il combattra à nouveau le «Chaos» à l’avenir une fois que la mâchoire de Covington sera guérie.

«À la fin de la journée, pour faire des combats fantastiques, vous devez avoir le bon partenaire de danse. Il était le bon partenaire de danse. Pour être honnête avec vous, si je ne lui en ai pas trop pris parce que chaque combat vous enlève quelque chose en interne. Si je ne lui en prenais pas trop, je pense que je pourrais le revoir, pour être honnête. Il est clair que nous sommes les deux meilleurs gars de la division. J’ai hâte de le revoir », a conclu Kamaru Usman.

Actuellement, aucun des deux hommes n’est inscrit dans un combat, mais tous les signes indiquent qu’Usman défendra sa ceinture contre Jorge Masvidal.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.