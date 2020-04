Kamaru Usman fait l’éloge et conseille à Tyron Woodley de tenter le titre

Loin de l’octogone UFC depuis mars 2019, quand il a perdu son championnat des poids mi-moyens face à Kamaru Usman, Tyron Woodley l’a regardé s’éloigner à chaque fois plus d’une fois pour regagner le championnat.

La longue pause, entravée par la nouvelle pandémie de coronavirus, a mis l’Américain dans une sorte de limbes, où pas près du titreMais il ne semble pas non plus disposé à affronter les combattants montants de la division.

Dans une interview pour ‘MMA Fighting’, Kamaru Usman a conseillé à l’américain de changer d’orientation pour de futurs combats s’il voulait avoir la chance de retrouver le titre de division.

Toute cette situation a gâché les choses, mais j’ai l’impression que Tyron tient bon. Vous ne rajeunissez pas. Tu es un gars talentueux. Vous avez de nombreuses compétences. La seule façon de revenir au titre est de se battre. Peu importe contre qui vous vous battez. Dites oui à tout le monde. Allez là-bas et combattez, et je sais que vous ne dites pas oui à tout le monde. Dites oui à n’importe qui et éliminez suffisamment de rivauxEt devinez quoi? Ils n’ont d’autre choix que de lui donner un coup de feu au titre. Tout ce choix qui vous convient ne fonctionne pas pour vous. La seule chose que vous perdez du temps