Kamaru Usman ignore la demande de McGregor et demande à faire face à Jorge Masvidal

Kamaru Usman

La victoire de Conor McGregor sur Donald Cerrone sur la star de l’UFC 246, il a ouvert les yeux de nombreux fans de MMA, mais la victoire de «Le notoire» ne semble pas avoir impressionné le champion actuel, Kamaru Usman

Ignorant le fait de l’Irlandais, le Nigérian a affirmé que son désir est d’affronter Jorge Masvidal, qui entre dans une grande phase de la division.

Dans votre compte Twitter, Kamaru J’accuse le Cubain d’éviter le combat et de le provoquer.

Pour tous les vrais fans qui savent ce qui se passe @GamebredFighter fait tout son possible pour éviter de prendre ce L @danawhite a parlé donc STFU et prenez ce cul en pleurant comme le compagnon que vous êtes et ensuite vous pouvez aller combattre Conor #OnceaBumalwaysaBum

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 20 janvier 2020

«Pour tous les fans qui savent ce qui se passe, Jorge Masvidal fait tout pour éviter le combat. Dana White a déjà parlé, alors je me tais, j’ai ton argent avec tes fesses battues, et là, tu peux aller te battre contre McGregor», A écrit le champion.

Actuellement en troisième position du poids welter, Masvidal Il ne cache pas sa priorité qui n’est pas de se battre pour la ceinture de division. Champion de “BMF”, le cubain a déclaré publiquement que son l’intention est de faire des combats qui vous donnent autant d’argent que possible.

Au cours des dernières semaines, Masvidal essaie de se battre avec Conor McGregor, Ce week-end je reviens à l’octogone. Dans UFC 246. Inclusif, Jorge a suggéré que le combat soit en Las Vegas, avec un programme de promotion similaire à «Le notoire» quand je fais la promotion de ton combat Floyd mayweatherdans 2017

Usman vient de KO Colby Covington dans l’un des combats les plus excitants de 2019. Le welter n’a pas de date de retour dans l’octogone, car il se remet d’une blessure à une main, qu’il a subie dans son combat, de UFC 245dans Décembre.