Kamaru Usman: “ J’espère ” de le revoir avec Colby Covington

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, dit qu’il espère que lui et son rival Colby Covington pourront le reprendre à l’avenir après leur combat pour le titre à l’UFC 245.

Usman a éliminé Covington au cinquième tour de son combat épique en décembre pour défendre le titre des poids mi-moyens de l’UFC pour la première fois. Le combat n’a pas été sans controverse, car Covington a estimé que l’arbitre Marc Goddard avait arrêté le combat tôt. Pourtant, ce fut un grand combat pour le titre entre deux des meilleurs poids welters au monde, et compte tenu de la façon dont cela s’est terminé, un match revanche pourrait très bien arriver un jour.

Usman, bien sûr, a déjà Jorge Masvidal dans son assiette, car les deux se rencontreront à l’International Fight Week en juillet à Las Vegas. Mais si Usman y défend son titre, et si Covington peut obtenir une victoire lors de son prochain combat, les appels pour un match revanche seront là.

S’adressant à MMA Fighting, Usman a déclaré qu’il espérait que lui et Covington se battront à nouveau compte tenu de la bonne réception du premier combat entre les deux rivaux.

“J’espere. Parce que c’était un combat amusant. Pas seulement moi, mais je pense que les médias, les fans, tout le monde pensait que c’était un combat amusant », a déclaré Usman.

À ce stade, Covington a juste besoin de revenir dans l’Octogone et de revenir dans la colonne des victoires. Il a pris une pause bien méritée après l’UFC 245, mais il espérait que l’UFC la reprendrait immédiatement avec lui et Usman. Avec Masvidal obtenant la prochaine fissure à la ceinture, Covington va devoir attendre un peu plus longtemps pour que cela se produise. Mais si c’était l’appel d’Usman à faire, un match revanche contre Covington ne serait pas loin.

