Kamaru Usman: Jorge Masvidal «mendiant» pour que Conor McGregor se batte pour m’éviter

Kamaru Usman est prêt à combattre Jorge Masvidal, mais il n’est pas sûr que le champion «BMF» ait le même sentiment.

Alors que le président de l’UFC, Dana White, a déclaré à plusieurs reprises que c’était le combat qu’il voulait mener ensuite, le roi des poids welters en titre n’est pas convaincu que Masvidal soit réellement à bord.

Usman n’a pas besoin de chercher plus loin que la série d’interviews que Masvidal a menées à la suite de l’UFC 246, où il est constamment en train de laisser tomber Conor McGregor.

Depuis que l’ancien champion des deux divisions a démantelé Donald «Cowboy» Cerrone en 40 secondes, Masvidal a affirmé que McGregor l’évitait parce qu’il savait que c’était un combat qu’il ne pouvait pas gagner. Après avoir terminé une tirade visant McGregor, il a ensuite tourné son attention vers Usman et le titre des poids mi-moyens.

Cette tactique a convaincu Usman que Masvidal essaye d’inciter McGregor à se battre plutôt que de déclarer définitivement qu’il vise l’or.

“Ils font tout leur possible pour ne pas me battre”, a déclaré Usman à Joe Rogan sur le podcast JRE. «Ils implorent un combat contre Conor. Ils implorent ce combat. J’ai compris. Soyons honnêtes. Mon manager l’a dit aussi – «si j’étais son manager, oui, pourquoi devrais-je te combattre? J’ai tout ce battage médiatique en ce moment. Je ferais tout mon possible pour ne pas te battre. Bien sûr, je veux combattre Conor. ”

«Vous combattez Conor et perdez, devinez quoi? J’ai toujours le salaire. On s’en fout. Un jour de paie géant. On s’en fout. Il me combat, il revient à faire [$50K] et [$50K] ou tout ce qu’il faisait avant. Tout ce battage médiatique est fait. ”

Ce qui semble déranger le plus Usman, c’est le personnage que Masvidal a adapté au cours de la dernière année après avoir remporté trois combats consécutifs à l’UFC contre Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz. Il n’écarte pas ces victoires, mais il n’est pas convaincu que Masvidal est une force de la nature imparable basée sur son récent succès.

“Je respectais Masvidal avant, mais après des années et des années dans le jeu, vous commencez enfin à avoir un peu d’éclat, et c’est ainsi que vous allez le faire?”, A déclaré Usman. “Maintenant, vous êtes ce gars gimmicky?

«Son équipe de direction, ils ont fait du bon travail pour l’amener à ce point où il a ce battage médiatique autour de lui maintenant, mais c’est ce que c’est. C’est du battage médiatique. “

Pour toutes les conversations qu’ils ont échangées dans des interviews et sur les réseaux sociaux, Usman dit que la première fois qu’il a rencontré Masvidal au cours des derniers mois, c’était lorsque les deux ont été invités à s’asseoir côte à côte pour la victoire de McGregor sur Cerrone à Las Vegas.

Usman était prêt pour une rencontre volatile, mais il ne s’est rien passé.

“Je l’ai entendu aller jusqu’à dire qu’il allait me briser le visage, il allait faire tout cela et faire cela, mais ensuite je vous vois dans les coulisses et rien n’a été dit”, a révélé Usman. “Rien. Nous nous sommes assis dans la même rangée au combat de Conor. Même ligne. Peut-être 10 personnes à part. Rien n’a été dit. ”

«Je suis ce genre de gars si je dis que je vais te faire quelque chose quand je te vois, c’est à vue. Je ne parle pas des conneries, de ceci et de cela, mais si je me sens d’une certaine façon à ton sujet, quand je te verrai, je vais te confronter à ce sujet. “

C’est exactement ce qui s’est produit lorsque les deux se sont rencontrés plus tôt cette semaine lors d’une journée médiatique pour le Super Bowl 2020. Les responsables de l’UFC PR sont intervenus pour séparer les deux alors qu’ils se mâchaient à distance.

Juste avant cela, Masvidal avait accusé Usman de faire la même chose que Usman l’a prétendu: éviter un combat et emprunter la route facile. Il a promis d ‘«embarrasser» le champion lors de leur combat.

En ce moment, Usman attend un mot de l’UFC sur qui il combattra réellement ensuite. Il semble qu’un retour à l’heure d’été est très probable.

En tant que champion, les jours de chasse aux combats d’Usman sont terminés, alors il signera pour faire face à tous ceux que l’UFC mettra devant lui – il attend juste de savoir si Masvidal est prêt à faire de même.

“Nous savons tous les deux ce qui va se passer”, a déclaré Usman. «Lui et moi le savons tous les deux. Son équipe de direction le sait. Tout le monde sait ce qui va vraiment se passer. Mais c’est la nature du jeu.

“Il a ses fans qui croient vraiment qu’il peut battre n’importe qui dans le monde. Qu’il ne peut pas être touché. Ils disent: “Oh ouais, c’est le gars qui va te battre, il va te mettre KO, il va faire tout ce qu’il veut te faire.” Non, ça n’arrivera pas. Pas même à distance possible pour que cela se produise. “