Kamaru Usman laisse entendre que Conor McGregor pourrait être son prochain combat: “ J’aime la nuit de la culotte rouge moi-même ”

Après tout, Kamaru Usman ne combattra peut-être pas Jorge Masvidal.

À la suite de la confrontation d’Usman et de Masvidal à la radio pendant le Super Bowl, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé qu’ils se battraient à l’International Fight Week. Mais, le champion poids welter dit que rien n’est fait de son côté.

“Si c’est une chose que vous savez à propos de l’UFC, c’est que rien n’est officiellement conclu, à moins que ce soit fait”, a déclaré Usman dans les coulisses de l’UFC 247. “Donc, non, nous n’avons encore rien signé.”

Pour ce qui pourrait être à l’origine du blocage, Kamaru Usman a souligné un possible combat de Conor McGregor.

McGregor a exprimé son intention de lutter contre le vainqueur de Khabib Nurmgomedov contre Tony Ferguson pour le titre léger. Mais, il a également parlé ouvertement du titre des poids mi-moyens et Usman semble intéressé par l’idée de combattre l’Irlandais.

«Tout le monde aime Red Panty Night, non? J’aime moi-même Red Panty Night », a-t-il expliqué. «Alors, c’est ce que c’est. Une fois ces contrats signés, tout est signé, scellé et livré. »

Si le combat a effectivement lieu entre Kamaru Usman et Conor McGregor, le champion espère que cela se produira lors de l’International Fight Week. Il dit que cela rapporterait le plus d’argent et serait le meilleur Red Panty Night possible.

«Absolument, quoi. Ce pourrait être la belle soirée Red Panty avec les lacets et tout. Tout peut arriver. Disons simplement que tout peut arriver. “

Usman a riposté pour la dernière fois à l’UFC 245 lorsqu’il a dominé Colby Covington au cinquième tour pour défendre sa ceinture pour la première fois. Avant cela, il avait battu Tyron Woodley par décision unanime de remporter le titre des poids mi-moyens.

McGregor, quant à lui, vient de remporter une victoire par élimination directe de 40 secondes contre Donald Cerrone à l’UFC 246. La victoire l’a ramené dans la colonne des victoires et l’a placé en lice pour le titre à la fois léger et poids welter.

Pensez-vous que nous verrons Kamaru Usman contre Conor McGregor la prochaine fois? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.