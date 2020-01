Kamaru Usman lance un avertissement à McGregor avant l’UFC 246: «Ne rêvez même pas de ce bracelet poids welter»

Le champion en titre des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, n’a pas vocation à se faire appeler, ce qui peut être une mauvaise chose pour la superstar irlandaise Conor McGregor.

McGregor, qui fait son retour attendu à l’action plus tard ce mois-ci à l’UFC 246 quand il affrontera Donald Cerrone dans un événement principal de 170 livres, fixe déjà ses objectifs pour 2020. Les attentes élevées de l’Irlandais non seulement l’ont fait vaincre Cerrone et décrochant un match revanche avec son rival et champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmgomedov, mais testant également sa chance contre les poids mi-moyens.

Cela arrive juste pour inclure Usman, qui vient de remporter une victoire fulgurante sur TKO contre le concurrent Colby Covington en pleine ascension à l’UFC 245. Cette victoire était la première défense officielle du titre UFC d’Usman après avoir remporté la ceinture de 170 livres de Tyron Woodley en mars.

Usman, qui ne semble jamais fuir le conflit, a lancé l’avertissement suivant à McGregor après avoir pris connaissance de ses projets potentiels pour la division des poids mi-moyens de l’UFC:

Mon homme @TheNotoriousMMA, s’il vous plaît, allez-y et prenez votre L de cow-boy. Ne rêvez même pas de ce bracelet WW car ce rêve peut se transformer rapidement en cauchemar.

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 4 janvier 2020

«Mon homme Conor McGregor, s’il vous plaît, allez-y et prenez votre L de Cowboy. Ne rêvez même pas de ce bracelet WW parce que ce rêve peut se transformer rapidement en cauchemar », a écrit Usman via Twitter.

Usman, qui est l’un des combattants les plus imposants physiquement de la liste de l’UFC, a déjà lancé un avertissement à McGregor de garder ses distances avec la division des poids mi-moyens s’il apprécie sa vie. Après tout, le jeu d’Usman tourne autour de la lutte de puissance et du contrôle supérieur, deux choses qui mettraient McGregor en grave danger si les deux se rencontraient à l’intérieur de la cage.

Pourtant, McGregor va pépier et continuer à se positionner dans autant de super combats potentiels que possible. En ce moment, Usman est l’un d’entre eux, et il devrait se considérer chanceux compte tenu de tout le monde et de quiconque essaie de marquer un combat d’argent avec “Notorious”.

Nous ne savons pas avec certitude à quel point McGregor est sérieux au sujet de la possibilité de combattre Usman sur la ligne, mais s’il a lutté contre Khabib sa dernière fois, il pourrait avoir vraiment du mal avec “Nigerian Nightmare”.

Pour une carte de combat UFC 246 complète, cliquez sur nouveau ICI.