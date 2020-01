Kamaru Usman met en garde Conor McGregor contre un titre de 170 livres

La récente interview de Conor McGregor a peut-être averti le monde du MMA de son retour imminent, mais un actuel champion de l’UFC n’est pas trop impressionné.

Dans une large interview avec son site The Mac Life, McGregor a abordé un certain nombre de points de discussion avant son retour dans l’octogone contre Donald Cerrone dans un combat de poids welter à l’UFC 246. Et son intention déclarée d’aller pour l’UFC 170- le titre de la livre a attiré les commentaires de l’homme qui détient actuellement le bracelet, Kamaru Usman.

“J’aime ce combat pour le titre des poids mi-moyens”, a déclaré McGregor. “Je voudrais regarder ça. Je voudrais regarder Kamaru Usman. Je voudrais regarder Colby (Covington). Je suis ouvert à tout ça à 170… je veux de l’or. Je cherche l’or, 155 (ou) 170. Ce sont les ceintures que je poursuis maintenant. “

Usman a arrêté son rival Covington dans la dernière minute de la ronde finale à l’UFC 245 pour consolider sa position de premier combattant de l’UFC de 170 livres. Et, peut-être sans surprise, les commentaires de McGregor ont suscité une réponse de “The Nigerian Nightmare”, qui a averti le retour de l’Irlandais de faire attention à ce qu’il souhaitait, tout en prédisant la défaite du Dubliner contre Cerrone le 18 janvier.

Mon homme @TheNotoriousMMA, s’il vous plaît, allez-y et prenez votre L de cow-boy. Ne rêvez même pas de ce bracelet WW car ce rêve peut se transformer rapidement en cauchemar.

McGregor retourne à l’action contre Cerrone dans l’événement principal des poids mi-moyens à l’UFC 246, tandis que le prochain mouvement d’Usman est moins certain alors qu’il se remet de sa guerre de cinq rounds avec Covington à l’UFC 245, bien que le champion de «BMF» Masvidal et le Britannique en forme Leon Leon Edwards semble actuellement bien placé pour obtenir le prochain coup au titre d’Usman plus tard cette année.

