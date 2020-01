Kamaru Usman n’a aucun intérêt à décrocher le titre de «meilleur combattant médiocre» de Jorge Masvidal

Kamaru Usman a déjà prouvé qu’il était un «BMF» lorsqu’il a remporté le titre des poids mi-moyens de l’UFC, c’est pourquoi il ne s’intéresse pas au titre actuellement enroulé autour de la taille de Jorge Masvidal.

Dans la dernière guerre des mots entre le champion et le challenger potentiel, Usman s’est moqué de l’idée qu’il voudrait la ceinture “baddest motherf * cker” que Masvidal a capturée en novembre dernier avec une victoire de TKO sur Nate Diaz.

“Je ne suis pas intéressé par le titre de” meilleur combattant médiocre “. Cela ne m’intéresse pas », a déclaré Usman à propos de la ceinture« BMF »de Masvidal lors de la journée des médias de l’UFC 246. «Quand je me suis lancé dans le sport, je tirais toujours pour le meilleur et la dernière fois que je vérifiais le prix de l’argent n’augmentait pas continuellement. Les prix de l’or augmentent.

«J’ai toujours voulu l’or, pas l’argent. J’ai obtenu l’or. C’est tout ce qui m’importe. “

Depuis qu’il a éliminé Colby Covington à l’UFC 245, Usman a jeté de l’eau froide lors d’une confrontation potentielle avec Masvidal, qui a remporté ses trois derniers combats d’affilée.

Aux yeux d’Usman, il pense que le candidat le plus méritant devrait obtenir le prochain coup au titre et il n’est pas sûr que le récent CV de Masvidal justifie cette opportunité.

“C’est un jeu où vous avez en quelque sorte besoin de combattre les prétendants qui sont là”, a expliqué Usman. “Si ce n’est qu’un gars moyen qui s’intéresse au sport de [mixed] les arts martiaux et ils sont comme “oh le champion poids welter va combattre quelqu’un, qui est ce concurrent?” Et ils parcourent le classement et ils veulent savoir qui est le prochain meilleur gars et si vous regardez dans ce top 10, je ‘ai battu la moitié d’entre eux.

«J’en ai traversé la moitié et la moitié supérieure. Qui dans ce top 10 a ce type battu? “

Sur la base du classement actuel de l’UFC, Masvidal ne détient qu’une victoire sur un seul des 15 meilleurs adversaires à Diaz, mais cela ne raconte pas toute l’histoire.

Masvidal a éliminé l’ancien prétendant au titre Darren Till l’année dernière avant de décider de quitter la division des poids mi-moyens et de passer à 185 livres.

Il a également fustigé Ben Askren avec un genou volant pour remporter le KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC tout en accordant à l’ancien olympien sa première défaite professionnelle.

Cela dit, Usman semble toujours considérer Masvidal comme plus de battage médiatique que la réalité lorsqu’il s’agit de sa réputation de menace légitime pour le titre des poids mi-moyens.

«Pour moi, est-ce un concurrent ou est-ce le battage médiatique? Il y a deux choses différentes », a déclaré Usman. «Bien sûr, quand il y a beaucoup de battage médiatique, les gens veulent voir le combat. Bien sûr, ils feront que le combat se produira. Quand c’est un vrai concurrent qui a traversé la division, a battu tous les bons gars pour y arriver.

“Bien sûr, je serai heureux de relever ce défi parce que je sais que c’est le prochain, le plus difficile, le meilleur défi. C’est tout ce qui est. “

À la fin de la journée – digne ou non – Usman promet que si l’UFC vient appeler avec Masvidal comme son prochain adversaire, alors c’est lui qu’il affrontera avec le titre poids welter à gagner.

«Comme je l’ai dit, je suis le champion. Si Dana [White] appelle et dit que c’est le combat alors devinez quoi? C’est le combat », a déclaré Usman. «Je demande juste quand. Je vais laisser mes managers entrer et tenir cette réunion et nous décidons quand et où. “