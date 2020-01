Kamaru Usman ne combattra pas ses camarades champions de l’UFC Nurmagomedov, Adesanya

Ne vous attendez pas à ce que le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, participe à un super-combat contre un autre tenant du titre actuel à moins qu’une ceinture ne change de mains.

À une époque où être double champion est à la mode, Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) l’exclut comme quelque chose d’intéressant pour le moment. Il a un conflit majeur avec l’idée de concurrencer le roi léger Khabib Nurmagomedov, et un plus grand encore avec le champion des poids moyens Israel Adesanya.

Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et Usman partagent une équipe de direction chez Dominance MMA, et sous ce parapluie, ils ont créé un lien. Cela va encore plus loin avec Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC), qui, avec Usman, fait partie de la paire des seuls champions nés en Afrique dans l’histoire de l’UFC.

Aucune de ces relations ne vaut la peine d’être entachée d’un combat, même avec l’histoire en jeu, a déclaré Usman.

“Je ne combattrais jamais Khabib – c’est mon frère”, a déclaré Usman sur le podcast “JRE MMA Show” avec le commentateur de l’UFC Joe Rogan. «C’est juste un respect mutuel. Je ne me vois jamais combattre Khabib. Je ne me vois jamais combattre Israël, même si beaucoup de gens ont fait allusion à ce sujet. Je ne me vois pas me battre contre lui. Avoir deux ceintures au Nigéria est mieux que d’avoir un seul gars avec deux ceintures. Il n’y a aucun désir là-bas. C’est mon gars. Il est spécial. “

Si les ceintures de 185 ou 155 livres devaient changer de mains à l’avenir, la position d’Usman pourrait changer. Pour l’instant, cependant, il a déclaré qu’il se concentrait sur la classe des 170 livres, qui est mûre avec des prétendants potentiels.

Le favori pour défier Usman ensuite est Jorge Masvidal, mais Conor McGregor et Georges St-Pierre sont également des noms qui ont été mentionnés par le champion. Usman a déclaré qu’il laissait finalement le soin à l’UFC, et tant qu’un accord adéquat serait en place, il combattrait n’importe qui.

Usman a dit qu’il avait encore quelques semaines de récupération pour une tension ligamentaire sur son poignet, à ce moment-là, il serait prêt à mettre le stylo sur papier.

“Nous avons parlé”, a déclaré Usman. “Je serai prêt. Donnez-moi un mois et laissez cette chose guérir. Je peux faire un poing maintenant. Je craque. Ils ont éliminé les gars, et soyons honnêtes, si vous regardez la division, j’ai battu presque tout le monde dans le top 10. C’est une question de qui ils veulent vraiment, de la suite. Dana (White) a dit qu’ils voulaient vraiment Jorge. Jorge est le prochain gars. “

