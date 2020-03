Kamaru Usman nomme 7 poids welters UFC qui, selon lui, sont meilleurs que Jorge Masvidal

Le bœuf en cours entre les vedettes des poids welters de l’UFC Kamaru Usman et Jorge Masvidal s’est poursuivi aujourd’hui lors de l’événement Dominance MMA Management.

Le champion en titre des poids mi-moyens de l’UFC, Usman (16-1), échange depuis des mois avec le détenteur du titre BMF.

Il est prévu que leur discours de poubelle pourrait aboutir à un combat pour le titre poids welter en juillet à Las Vegas, mais rien n’a été officialisé par la promotion.

Lors de l’événement Dominance MMA d’aujourd’hui, Aaron Bronsteter de TSN a rattrapé Kamaru Usman et lui a demandé comment il classait la compétition chez les poids mi-moyens.

«Je pense que c’est moi-même (au sommet), absolument. Ensuite, je pense que c’est Colby (Covington). Ensuite, vous avez des gars comme Leon Edwards et Tyron Woodley. Ces gars sont là dans cette course serrée. Ensuite, vous savez qu’il y a des tueurs qui arrivent aussi que je mettrais même là-haut. Ensuite, vous avez des gars comme Masvidal qui en gagnent, en perdent et sont juste là. »

. @ USMAN84kg décompose la façon dont il classe les combattants dans la division des poids mi-moyens.

Il nomme sept combattants qui, selon lui, sont meilleurs que Jorge Masvidal. pic.twitter.com/CZt3nl25Pq

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 7 mars 2020

Bronsteter a demandé à Kamaru Usman de préciser quels combattants il se classe devant Jorge Masvidal et il a laissé tomber les sept noms suivants.

“Colby Covington, Tyron Woodley, Leon Edwards, Geoff Neal, Vicente Luque, Abdul Rasak Alhassan et Santiago Ponzinibbio.”

Usman a remporté le titre convoité des poids welters lors de l’UFC 235 en mars 2019, en marquant une victoire par décision déséquilibrée sur l’ancien champion Tyron Woodley.

“The Nigerian Nightmare” marquera sa première défense de titre réussie à l’UFC 245, où il remporte une victoire au TKO au cinquième tour contre Colby Covington.

Pendant ce temps, Jorge Masvidal vient de remporter trois victoires consécutives d’arrêt dans lesquelles il a terminé ses adversaires Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz.

Le président de l’UFC, Dana White, a exprimé son intérêt à réserver Kamaru Usman contre Jorge Masvidal lors de la semaine internationale de lutte de Las Vegas en juillet, mais rien n’a été officialisé par la promotion à ce jour.

Que pensez-vous du fait que Kamaru Usman classe sept combattants devant Jorge Masvidal au poids welter? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 7 mars 2020