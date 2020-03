Kamaru Usman partage sa carte dans le combat final «idéal» de l’UFC

Le départ de Daniel Cormier de MMA se rapproche de la réalité, et son niveau d’excitation monte à mesure que les détails commencent à être triés.

Bien que les discussions se soient quelque peu arrêtées en raison de l’incertitude entourant la pandémie de coronavirus, Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) a déclaré que ses conversations avec l’UFC à propos d’un combat de trilogie avec le champion des poids lourds Stipe Miocic l’ont très excité à propos de l’événement. .

“Je sais que nous sommes dans une période de folie avec le monde et la façon dont les choses sont, et c’est très en l’air”, a déclaré Cormier vendredi sur Instagram Live. “Mais je pense pour moi avec la façon dont les choses se passent et les discussions que nous avons eues dans tout cela, la façon dont les discussions et les termes du combat se déroulaient, mec, où je vais combattre ce gars, pour ma dernière combattre, ça va être aussi idéal pour moi que j’aurais pu l’espérer. Ça va être beau. “

L’ancien champion des poids lourds et des poids légers de l’UFC n’a pas exploré plus en détail où se déroulera son combat pour la retraite. Deux endroits possibles pourraient être San Francisco, en Californie, qui n’est pas loin de l’endroit où Cormier vit et s’entraîne à San Jose, ou la Nouvelle-Orléans, qui est dans l’État d’origine de Cormier.

Un autre indice que Cormier a proposé, cependant, est qu’un autre champion de l’UFC pourrait le rejoindre sur la carte. Le chat en direct sur Instagram a été organisé par l’actuel roi des poids mi-moyens Kamaru Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC), qui est en négociations pour défendre son titre contre Jorge Masvidal cette année.

Selon Cormier, les étoiles semblent s’aligner pour que les deux combats de titres prévus partagent une date.

“Je pense que la façon dont les choses se déroulent, vous et moi passons peut-être plus de temps ensemble que la plupart des gens”, a déclaré Cormier à Usman. “De toute évidence, nous ne pouvons pas encore dire un jour et une heure, mais il semble que vous et moi allons et allons passer une fête ensemble.”

On ne peut déterminer si les détails se concrétisent comme Cormier les voit avant la signature des contrats. Cependant, ce que “DC” peut dire avec certitude, c’est que le troisième combat avec Miocic sera sa dernière danse. Cormier a eu 41 ans vendredi et il a déclaré que cela ne faisait que réaffirmer ses réflexions sur la retraite.

«J’en ai un», a déclaré Cormier. “Un gars m’a demandé aujourd’hui:” Tu vas continuer à te battre? “J’ai dit:” Non, j’en ai un. “Certains de ces gars-là sont très jeunes. Je n’ai pas à combattre un jeune homme. Miocic est sur le point d’avoir 38 ans. Je dois combattre un vieil homme une fois de plus. C’est ça. Je ne lutte contre aucun mec de 27 ans. “

.