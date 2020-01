Kamaru Usman prêt à se battre bientôt, ciblant le «compagnon» Jorge Masvidal prochain

Kamaru Usman a besoin de temps pour soigner une main blessée mais il n’est certainement pas mis à l’écart indéfiniment.

Le champion poids welter portait un plâtre lors d’une apparition à Las Vegas le week-end dernier un mois après avoir remporté un TKO de cinquième ronde pour terminer Colby Covington à l’UFC 245.

Selon Usman, la blessure est survenue au début du combat, mais il a continué à donner des coups de poing parce qu’il ne voulait pas que Covington ou quelqu’un d’autre sache que sa main le dérangeait.

«Ma main droite va bien. Mes jambes vont bien. Ma main gauche est celle que j’ai blessée pendant le combat, je l’ai blessée dès le premier tour », a déclaré Usman lors d’une conversation avec MMA Fighting. «Quand j’ai revu le combat, j’ai entendu Joe Rogan en dire quelque chose.

«C’était un peu surréaliste. Je ne pensais pas que c’était aussi visible, mais j’ai entendu Joe en parler. Ouais, je me suis blessé à la main. “

Étant donné que cela fait à peine un mois que le combat est terminé, Usman ne devrait pas participer à cette compétition de toute façon, alors il prend juste le temps nécessaire pour permettre à sa main de guérir.

Alors qu’il travaille toujours avec ses médecins après avoir subi une IRM, Usman ne s’attend pas à ce que la main le tienne à l’écart pendant une longue période de temps.

“En ce moment, nous sommes en train de nous assurer que ces tendons et ces ligaments vont bien dans cette main”, a déclaré Usman. «J’espère que je pourrai y retourner d’ici le milieu de l’année. Mi-2020.

“Si plus tôt, absolument, parce que si je ne me bats pas, je ne gagne pas d’argent. Nous aimons faire de l’argent. “

Selon le manager d’Usman, Ali Abdelaziz, le roi poids welter en titre ne sera pas du tout mis à l’écart car il prévoit son retour à l’action beaucoup plus tôt que tard.

“Usman était prêt à se battre samedi soir”, a déclaré Abdelaziz à MMA Fighting. “Dès que Dana White appelle, il sera prêt pour l’un de ces clowns.”

Usman est passé à l’offensive ces derniers jours après avoir entendu son nom appelé à la fois par Conor McGregor et le champion «BMF» Jorge Masvidal.

Aucune garantie n’a été donnée que McGregor obtiendrait un coup à son titre après que McGregor a vaincu Donald “Cowboy” Cerrone le week-end dernier, mais Usman a entendu le président de l’UFC Dana White dire à plusieurs reprises qu’il voulait que le combat avec Masvidal se produise.

Usman a envoyé un message à Masvidal lundi, qui semble confirmer que c’est lui qu’il vise comme prochain adversaire une fois qu’il sera en assez bonne santé pour se battre à nouveau.

«Pour tous les vrais fans qui savent ce qui se passe. Jorge Masvidal fait tout son possible pour éviter de prendre ce «L.»

“Dana White a parlé tellement STFU et prends ce cul en pleurant comme le compagnon que tu es et alors tu peux aller combattre Conor.”

Pour tous les vrais fans qui savent ce qui se passe @GamebredFighter fait tout son possible pour éviter de prendre ce L @danawhite a parlé donc STFU et prenez ce cul en pleurant comme le compagnon que vous êtes et ensuite vous pouvez aller combattre Conor #OnceaBumalwaysaBum

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 20 janvier 2020

Tous les signes semblent pointer vers Usman face à Masvidal plus tard cette année, bien qu’un calendrier précis pour ce combat en cours de réservation n’a pas encore été révélé.