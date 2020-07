Kamaru Usman réagit après que Jorge Masvidal soit intervenu à court terme pour remplacer Gilbert Burns

Image: @ usman84kg sur Instagram

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, participera toujours à l’événement UFC 251 du week-end prochain après que Jorge Masvidal ait accepté de se présenter à court préavis.

Hier soir, une nouvelle malheureuse a éclaté: Gilbert Burns, adversaire de l’UFC 251 prévu par Usman, avait contracté le Coronavirus et avait donc été contraint de quitter la tête d’affiche de l’événement du week-end prochain.

« Gamebred » n’a pas tardé à offrir ses services à la promotion dans un court délai, mais beaucoup doutaient qu’un accord puisse être conclu depuis l’échec des négociations précédentes pour un combat Usman contre Masvidal.

Cependant, pour le plus grand plaisir des fans de combat du monde entier, Ariel Helwani d’ESPN a rapporté plus tôt dans la soirée qu’un accord a été conclu pour que Jorge Masvidal intervienne à court préavis et défie Kamaru Usman pour le championnat des poids welters lors du paiement à la fin de semaine prochaine. afficher l’événement.

Pour que le match de rancune très attendu se concrétise, les deux hommes devront d’abord passer un certain nombre de tests COVID.

«Les discussions entre Usman et Masvidal se poursuivent et évoluent dans une direction positive. Bien qu’il reste plusieurs obstacles à surmonter, se sentant confiant quant à la direction des pourparlers et à l’exception de tout problème de dernière minute, il semble inévitable que ce combat soit mené à bien. » – Ariel Helwani a déclaré sur Sport Center.

Ariel Helwani a ensuite révélé les obstacles restants pour un combat Jorge Masvidal contre Kamaru Usman qui se produira lors de l’événement UFC 251 du week-end prochain.

«Quels obstacles? Eh bien, ce n’est pas parce qu’un combat est signé en 2020 que cela se produit. Ils devront s’envoler pour Vegas le lendemain, passer un test COVID, mettre en quarantaine, réussir le test, voler vers Abu Dhabi, passer un autre test à l’atterrissage, réussir ce test, un autre test vendredi aussi. «

Peu de temps après les reportages de Helwani, Jorge Masvidal est allé sur Twitter où il a partagé sa réaction pour finalement réserver un combat pour le titre poids welter avec Kamaru Usman.

Plus récemment, «The Nigerian Nightmare» a emboîté le pas en tweetant ce qui suit sur la plateforme de médias sociaux Twitter.

😏😏 pic.twitter.com/3ELm5INQxC – KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 5 juillet 2020

Ce tweet a été précédé par Usman suggérant qu’il était «temps pour le cochon de crier».

Qui choisissez-vous pour sortir victorieux lorsque Jorge Masvidal défie Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens dans l’événement principal de l’UFC 251 le week-end prochain sur Fight Island? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4 juillet 2020