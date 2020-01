Kamaru Usman réagit au piratage «triste et effrayant» de Twitter lors de l’UFC 246

Le champion poids welter de Reining Ultimate Fighting Championship (UFC), Kamaru Usman, était au bord de la cage pour l’événement de paiement à la vue (PPV) UFC 246 le samedi dernier. nuit (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada, dans l’espoir d’avoir un aperçu de certains des feux d’artifice à l’intérieur de l’Octogone.

Pendant que son compte Twitter explosait de viles et racistes propos.

Usman a piraté ses comptes sur les réseaux sociaux lors de l’événement «McGregor vs. Cowboy» et les a récemment remis sous contrôle. Lundi, le «cauchemar nigérian» a réagi à l’incident qui l’a un peu secoué (et à juste titre).

“C’est vraiment triste et effrayant que nous vivions dans un monde où quelqu’un ne peut se réveiller qu’avec l’intention de nuire à quelqu’un d’autre”, a écrit Usman sur Twitter. “Celui qui a fait ce que vous avez fait samedi soir, sachez que KARMA nous rattrape tous.”

Usman est fraîchement sorti de sa victoire par KO technique sur Colby Covington lors de l’événement principal de l’UFC 245, qui a eu lieu le mois dernier à “Sin City”. On ne sait pas encore si “The Nigerian Nightmare” affrontera Jorge Masvidal ou le vainqueur de Leon Edwards. contre Tyron Woodley.

Restez à l’écoute.