Kamaru Usman réfute la théorie selon laquelle Ali Abdelaziz a piraté son compte Twitter

Kamaru Usman ne croit pas que la théorie selon laquelle Ali Abdelaziz a piraté son compte Twitter est justifiée.

Abdelaziz est le manager d’Usman. Beaucoup ont partagé leurs points de vue sur le populaire gestionnaire MMA, et certains ne le voient pas exactement comme une personne saine. Usman, qui est le champion en titre des poids mi-moyens de l’UFC, s’est retrouvé verrouillé sur son compte Twitter dans la nuit de l’UFC 246. Certains tweets désagréables visant McGregor et d’autres ont forcé l’UFC et Twitter à fermer temporairement le compte tout en essayant d’obtenir “Le Nigerian Nightmare »son accès de retour.

La querelle animée entre Abdelaziz et McGregor est bien documentée et certains ont exprimé leur conviction que le manager avait quelque chose à voir avec l’incident Twitter d’Usman. Même Joe Rogan a déclaré qu’il pensait qu’Ali avait quelque chose à voir avec cela quand il avait Usman comme invité au JRE MMA Show.

Kamaru Usman a expliqué pourquoi il rejette cette théorie.

“Il était injuste de la part de mon manager de dire cela”, a déclaré Kamaru Usman. “Bien sûr, tout le monde le dit, puis Conor en a aussi parlé, ce qui était plutôt faible. Je comprends que les commentaires qui ont été tweetés étaient très, très irrespectueux. Tout d’abord ce n’est pas moi, je ne parle même pas comme ça. Je ne dirais jamais rien de tel. Je veux dire autant que je veux le battre, si Conor veut se battre, nous pouvons nous battre. Mais je ne le ferais jamais – il y a des lignes que vous ne franchissez pas. “

Usman a poursuivi en disant qu’Abdelaziz respecte beaucoup trop sa famille pour réussir un tel coup.

«Je ne dirais jamais rien de la famille de quelqu’un, de sa femme, de ses enfants», a déclaré Usman. «Je ne dirais jamais ça et Ali est un gars qui fait tellement partie de sa famille. [He] ne dirait jamais ça. Peu m’importe combien il déteste Conor ou combien il ne l’aime pas. “

Pensez-vous que Kamaru Usman a raison, ou y a-t-il quelque chose dans la théorie selon laquelle Ali Abdelaziz était derrière le piratage de Twitter?

