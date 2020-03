Kamaru Usman réprimande Jorge Masvidal sur les comparaisons avec Conor McGregor

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, a critiqué Jorge Masvidal pour avoir suggéré qu’il était un combattant plus célèbre que Conor McGregor.

«The Nigerian Nightmare» a récemment rencontré TMZ Sports, où il a révélé que l’épidémie de coronavirus avait tué ses plans de lutte contre «Gamebred» en juillet.

Cela étant dit, Usman est toujours prêt et prêt à remettre à “Journeyman George” une coqueluche.

“Honnêtement, si je suis honnête, est-ce que je crois qu’il mérite le combat suivant? Non, je ne pense pas qu’il mérite le combat. Mais en même temps, il a le battage médiatique en ce moment. “

Kamaru Usman a poursuivi:

«Il pense sérieusement qu’il est une superstar. Il parle de la façon dont je suis le combattant le plus célèbre, je suis plus célèbre que Conor et ceci et cela. Vous buvez votre propre Kool-Aid en ce moment. Il oublie qu’il y a à peine un an ou deux ans, il n’était que «le compagnon George». »

Kamaru Usman a remporté le titre convoité des poids welters lors de l’UFC 235 où il a remporté une victoire dominante sur Tyron Woodley.

“The Nigerian Nightmare” gagnera sa première défense de titre réussie à l’UFC 245 en décembre dernier, quand il a battu Colby Covington par le biais du cinquième tour TKO.

En ce qui concerne Jorge Masvidal, ‘Gamebred’ mène actuellement une séquence de trois victoires consécutives, ces trois victoires se présentant sous forme de KO.

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Au cours de cette course impressionnante, Masvidal a marqué des arrivées contre des adversaires très vantés Darren Till, Ben Askren et plus récemment Nate Diaz. Sa dernière victoire sur le natif de Stockton a valu à Jorge le titre inaugural des promotions BMF.

Que pensez-vous des récents commentaires de Kamaru Usman concernant le détenteur du titre «BMF» Jorge Masvidal? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 mars 2020