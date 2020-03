Kamaru Usman s’abat sur les fausses accusations de Colby Covington de l’UFC 245

LAS VEGAS – Kamaru Usman n’entretiendra pas les fausses accusations de Colby Covington.

Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) a terminé Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC) dans une bataille passionnante pour conserver son titre de poids mi-moyen UFC lors de l’UFC 245 de décembre, dans un arrêt de dernière minute que Covington a immédiatement contesté. .

Covington était également mécontent de l’arbitre Marc Goddard, l’accusant d’avoir accordé à Usman des pauses inutiles dans l’action passionnée qui lui avait évité de perdre le combat.

Mais Usman dit qu’il ne comprend pas pourquoi Covington prétend qu’il simulait ces fautes alors qu’il existe des preuves vidéo pour prouver le contraire. Il admet cependant que le coup bas n’a peut-être pas été aussi difficile qu’il le pensait au départ.

“J’ai vu un peu ici et là, mais j’essaie de me déconnecter”, a déclaré Usman au MMA Junkie samedi dernier lors d’une journée médiatique pour Dominance MMA. «Ce gamin est fatigant. Comme on me l’a demandé plus tôt, aller à ces spectacles et des choses comme ça, ça devient fatigant après un certain temps, et je veux juste reculer et me livrer à ma famille et être à la maison, donc j’ai dû débrancher pendant un petit moment , mais faire ces affirmations est stupide.

“Il y a une vidéo claire. Vos doigts sont passés dans mon œil, aussi simple que cela, et en même temps, comme le coup de tasse, je ne peux pas y toucher assez. Nous sommes formés dans nos esprits, si quelque chose vous frappe ici (pointe vers le bas) en tant qu’homme, vous vous attendez, et vous attendez que cette douleur arrive, et vous avez vu que la pause était littéralement peut-être 10 secondes si cela, à cette période. C’est comme, «Boom», j’ai paissé dans la tasse là où c’est comme si j’attendais cette douleur à venir, et ce n’est pas si mal. «OK ref, allons-y. Continuons », là où il dit maintenant:« Vous avez truqué. J’étais prêt à te finir. “Tu n’étais pas prêt à finir personne. À la fin de la journée, si vous étiez prêt à me finir, pourquoi ne m’avez-vous pas fini à la fin du combat? “

Il semble que la prochaine défense du titre d’Usman se produira probablement contre Jorge Masvidal, malgré la campagne de Covington pour un match revanche, auquel Usman dit qu’il serait ouvert à un moment donné.

“En fin de compte, s’il veut un match revanche, ce n’est pas à moi de décider”, a déclaré Usman. «C’est à l’entreprise. Je serais heureux de lui briser le visage, de lui briser la mâchoire à nouveau. “

