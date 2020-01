Kamaru Usman sait exactement qui est Jorge Masvidal, il n’a tout simplement pas encore remporté un titre UFC

À l’heure actuelle, Jorge Masvidal est l’homme qui obtiendrait probablement le prochain titre contre le roi des poids mi-moyens, Kamaru Usman, plus tard cette année. Le seul problème est, Usman ne sait pas qui est Masvidal, selon “Gamebred” lui-même.

Mais ce n’est pas tout à fait vrai, Kamaru reconnaît Jorge et lui a donné du crédit dans le passé, il n’a tout simplement pas l’impression d’avoir encore gravi les échelons en tant que prétendant au titre.

“Il me comprend mal”, a expliqué Usman en parlant à MMA Fighting. «Il joue sous cet angle que je dis, je ne sais pas qui il est. Je sais exactement qui il est et je lui ai donné des accessoires », a-t-il ajouté.

“C’est la seule chose à propos de moi, je ne suis pas un haineux en aucune façon, forme, forme ou mode. Je donne du respect là où le respect est dû. Lui qui se bat, ouais, je le connais qui se bat mais quand ils ont élevé tu te bats contre Jorge Masvidal ensuite je suis comme ‘qui?

Pour Usman, il y a plusieurs autres prétendants devant Jorge qui méritent davantage une fissure à sa couronne. Et ne pas posséder de victoire sur un combattant des six premiers signifie que Masvidal a encore du travail à faire.

«Il y a des gars qui méritent mieux [of a title shot]. Jorge Masvidal n’a de victoire sur personne dans le top six. N’a de victoire sur personne dans le top six. J’ai battu cinq des six meilleurs joueurs de la division. C’est pourquoi j’ai dit cela. “

Pour être juste, le classement du moment ne raconte pas tout le récit. Masvidal est le propriétaire de trois victoires consécutives contre l’ancien prétendant au titre, Darren Till, Nate Diaz et a donné à Ben Askren sa toute première défaite, le tout par KO ou KO technique.

À part Leon Edwards – qui a remporté huit matchs de suite – aucun autre concurrent dans le top cinq (à l’exception d’Usman, bien sûr) n’a obtenu une meilleure note au cours de l’année dernière. Donc, à moins que Kamaru ne prévoie de rattraper Colby Covington (n ° 2) ou Tyron Woodley (n ° 1), Masvidal semble être le fer de lance pour le coup du titre.

À moins que «Rocky» ne puisse s’y glisser et obtenir le combat.

Pour Usman, cependant, il y a une personne qui mérite un combat pour le titre devant Jorge, et ce n’est autre que l’ancien roi de division, Georges St-Pierre.

“Il sort cette vidéo disant que je ne sais pas qui il est. Je sais absolument qui il est. Il y a juste des gars qui méritent absolument plus », a déclaré Usman. “Vous me dites maintenant que si Georges St-Pierre revient, il ne mérite pas plus ce coup de titre que Jorge Masvidal? Absolument, il comprend.

Là encore, ce n’est qu’un scénario hypothétique parce que, comme nous le savons tous, “Rush” ne franchit pas de sitôt la porte de l’Octogone, supprimant encore un autre obstacle qui se trouve sur le chemin de Jorge.

Pourtant, Masvidal et son équipe n’ont pas exactement crié pour une chance de remporter le titre, affirmant qu’ils préfèrent un combat à gros prix contre des gens comme Conor McGregor, ou peut-être même Nick Diaz, car une ceinture UFC sera toujours là, tandis que « Notorious »peut-être pas.