Kamaru Usman sent que Tyron Woodley “se retient”, offre des conseils à un ancien ennemi

Kamaru Usman estime que Tyron Woodley «se retient» en étant trop exigeant vis-à-vis de l’adversaire pour son prochain combat.

Woodley n’a pas combattu depuis qu’il a cédé le titre des poids mi-moyens de l’UFC à Usman au début de l’année dernière. Il devait retourner dans la cage contre Leon Edwards à Londres le 21 mars, mais l’événement a finalement échoué en raison de la pandémie de coronavirus.

Depuis lors, Edwards a fait campagne pour que le combat avec Woodley soit modifié, mais Woodley a semblé réticent, appelant plutôt à des combats avec des stars comme Usman et Colby Covington.

Usman, qui détient toujours la ceinture des poids mi-moyens, sent que Woodley ne se fait aucune faveur en étant pointilleux à ce stade de sa carrière.

“Toute cette situation a un peu gâché les choses, mais j’ai l’impression que Tyron se retient pour que Dieu sache quoi”, a déclaré Usman à MMA Fighting. “Parce que tu ne rajeunis pas. Vous êtes un gars talentueux. Vous avez beaucoup de compétences. La seule façon pour vous de revenir au titre est de vous battre.

“Combattez, les gars”, a ajouté Usman, encourageant Woodley à être moins sélectif. “Peu importe qui vous combattez. Dites oui à tout le monde. Allez là-bas et combattez, et je sais qu’il ne dit pas oui à tout le monde.

«Mais dites oui à tous ceux qu’ils jettent devant vous, et vous allez là-bas et assommez assez de gars, devinez quoi? Ils n’ont d’autre choix que de vous donner une photo du titre. Toute cette sélection et choisissez qui vous voulez, ceci et cela, cela ne fonctionne pas pour vous. Parce que la seule chose que vous perdez est le temps. “

Que pensez-vous des conseils que Kamaru Usman a partagés avec Tyron Woodley? Pensez-vous que l’ancien champion en tiendra compte? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/04/2020.