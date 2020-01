Kamaru Usman sur le combat potentiel de Conor McGregor: «Je pense que je lui ferais vraiment du mal»

Kamaru Usman aime un bon défi. Ce n’est pas ce qu’il voit dans un combat potentiel contre l’ancien champion de l’UFC à deux divisions, Conor McGregor.

Le champion poids welter ne néglige jamais la nature chaotique d’un sport où les bouleversements se produisent tout le temps. Mais “The Nigerian Nightmare” ne peut pas voir comment le mettre dans la cage avec la star irlandaise serait un combat loyal.

“C’est un [mismatch]», A déclaré Usman à MMA Fighting. «Plus de pouvoir pour lui, tout est possible. Un combat est un combat, tout peut arriver. Mais juste pour être réel, c’est un énorme décalage. Je pense que je lui ferais vraiment du mal. »

McGregor s’est récemment frayé un chemin dans la conversation des adversaires potentiels d’Usman, disant à “The Mac Life” qu’il aimerait remporter un titre dans une troisième division après avoir capturé des ceintures de poids plume et de poids léger.

«J’ai aimé ce combat pour le titre poids welter qui a eu lieu le week-end; J’ai aimé l’apparence de cela », a déclaré McGregor. «J’ai aimé le look de Kamaru Usman. J’ai aimé le look de Colby [Covington]. Je suis ouvert à tout cela à 170 ans. “

Des adversaires comme Jorge Masvidal ou Leon Edwards sont en tête de liste pour Usman, qui en 2019 a remporté le titre des poids mi-moyens de Tyron Woodley et a ensuite défendu dans un “Fight of the Night” face à Colby Covington à l’UFC 245.

Il y a une bonne incitation pour Usman à combattre McGregor: une manne d’argent. Mais Usman ne voit pas cela comme un défi légitime.

Le champion de 170 livres cite la dernière sortie octogonale de McGregor, un match de rancune en octobre 2018 avec le champion léger Khabib Nurmagomedov, comme preuve la plus évidente. Bien que McGregor ait été le premier combattant de l’UFC à remporter un tour contre le Russe invaincu, il a finalement été contrecarré de manière dominante lorsque Nurmagomedov l’a soumis au quatrième tour avec un étranglement à l’arrière.

Si c’est ainsi que McGregor s’en est sorti avec un poids plume naturel, a déclaré Usman, vous imaginez à quel point les choses iraient mal contre le meilleur poids welter du sport.

“Je veux dire, nous avons vu ce que Khabib [Nurmagomedov] lui a fait », a-t-il dit. “Il a dû s’absenter après le combat contre Khabib”, a expliqué Usman. «Maintenant, imaginez qu’il se bat contre moi. Je ne pense pas que nous le reverrions jamais dans le sport. “

Pour être clair, Usman n’abandonnerait aucun combat, quelle que soit son opinion sur le match. Il croit que son travail en tant que champion est de faire face à tous ceux que l’UFC met devant lui, et si McGregor peut prouver qu’il est prêt, il sera plus qu’heureux de signer le contrat.

Mais si les combats ne se limitent pas à des noms de renom, ce n’est pas la meilleure idée. Et il y a quelques obstacles à venir pour “Notorious”.

“Conor n’a même pas vraiment de sens”, a déclaré Usman. “Bien sûr, s’il vient dans la division et bat quelqu’un d’assez haut là-bas et se fait vraiment valoir qu’il peut vraiment se débrouiller dans la division, alors absolument je divertirais ce combat.”