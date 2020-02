Kamaru Usman taquine Conor McGregor comme prochain adversaire potentiel en juillet

Lorsque le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, est apparu dans les coulisses pour discuter avec la presse lors de l’UFC 247 du week-end dernier, il a répondu à un déluge de questions sur son éventuel affrontement avec le titulaire du titre «BMF», Jorge Masvidal.

Le président de l’UFC, Dana White, avait déjà rendu public son projet de réserver Usman vs Masvidal pour l’événement de télévision à la carte de juillet de l’UFC pendant l’International Fight Week. Mais, tout en discutant avec des journalistes, y compris MMA Junkie, dans les coulisses du Toyota Center, Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) a fait allusion à un scénario qui pourrait potentiellement faire dérailler cette confrontation, et cela implique un certain Irlandais.

“Hé, si c’est une chose que vous savez à propos de l’UFC, rien n’est fait, à moins que ce soit fait”, a-t-il dit, avant de confirmer, “Non, nous n’avons encore rien signé.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui pouvait potentiellement entraver son combat contre Masvidal, Usman a baissé les yeux, a ajusté son chapeau, puis a levé les yeux avec un large sourire.

“Tout le monde aime” Red Panty Night “, non? J’aime moi-même «Red Panty Night» », a-t-il déclaré. “C’est ce que c’est. Une fois ces contrats signés, tout est signé, scellé et livré. »

Cela signifie-t-il qu’un combat avec Conor McGregor pourrait être le plan de sauvegarde pour Usman en cas d’échec du combat Masvidal? Ou le combat de McGregor pourrait-il devenir le plan A de l’UFC avant l’été?

«Comme je l’ai dit, tout le monde aime« Red Panty Night »», a déclaré Usman. “Donc, je ne sais pas. Nous allons revenir en arrière et nous allons y jeter un œil. “

Une chose dont Usman était sûr, c’est que si un affrontement avec McGregor devenait une réalité, le tenir pendant la Semaine de la lutte internationale serait parfait pour le champion des poids mi-moyens.

“Absolument!” Sourit-il. “Quoi? Ce pourrait être la belle ‘Red Panty Night’ avec les lacets et tout. Tout peut arriver; disons simplement cela. Tout peut arriver.”

Avec deux options potentielles de gros combats pour l’été qui semblent être discutées dans les coulisses, il n’est pas étonnant qu’Usman ait été tout sourire à Houston.

