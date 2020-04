Kamaru Usman: Tyron Woodley «se retenant» en sélectionnant et en choisissant des adversaires

Kamaru Usman n’a jamais eu de rancune personnelle avec Tyron Woodley. Mais il a des conseils pour l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC s’il veut revenir au titre: combattez.

Usman a battu Woodley à l’UFC 235 pour devenir champion poids welter et l’a défendu en décembre dernier avec un TKO de cinquième ronde contre Colby Covington. Un combat contre Jorge Masvidal se profile plus tard cette année.

Pendant ce temps, Woodley n’a toujours pas combattu depuis sa chute contre Usman en mars 2019. Une blessure à la main a fait dérailler un match revanche avec Robbie Lawler, et la pandémie de coronavirus a coulé son dernier affrontement contre Leon Edwards à l’UFC Londres.

À la suite de l’annulation de l’événement de mars, Woodley a fait pression pour un combat avec Covington, apparaissant beaucoup moins intéressé à changer de match contre Edwards, qui mène actuellement une séquence de huit victoires consécutives.

“Toute cette situation a un peu gâché les choses, mais j’ai l’impression que Tyron se retient pour que Dieu sache quoi”, a déclaré Usman à MMA Fighting. “Parce que tu ne rajeunis pas. Vous êtes un gars talentueux. Vous avez beaucoup de compétences. La seule façon pour vous de revenir au titre est de vous battre.

«Combattez, les gars. Peu importe qui vous combattez. Dites oui à tout le monde. Allez là-bas et combattez, et je sais qu’il ne dit pas oui à tout le monde.

«Mais dites oui à tous ceux qu’ils jettent devant vous, et vous allez là-bas et assommez assez de gars, devinez quoi? Ils n’ont d’autre choix que de vous donner une photo du titre. Toute cette sélection et choisissez qui vous voulez, ceci et cela, cela ne fonctionne pas pour vous. Parce que la seule chose que vous perdez est le temps. “

Immédiatement après avoir perdu le titre, Woodley pensait qu’une revanche immédiate pourrait être justifiée étant donné qu’il était un champion en titre à plusieurs reprises. Malheureusement, il n’a jamais eu cette opportunité et il est resté sur la touche depuis.

Cela fait maintenant 13 mois que Woodley n’a pas combattu pour la dernière fois, et compte tenu du climat actuel, on ne sait pas quand il aura de nouveau la chance de concourir.

Bien sûr, Woodley ne peut pas être blâmé pour une blessure ou la pandémie mondiale retardant son retour à l’action. Mais Usman sait qu’il y a une liste croissante de prétendants à la dynamique qui sont prêts à lui faire face, tandis que l’ancien champion est toujours assis sur une perte depuis plus d’un an.

Plutôt que d’attendre l’adversaire parfait au bon moment, Usman suggère de suivre une voie similaire à celle de son coéquipier Gilbert Burns, qui est prêt à répondre à l’appel chaque fois que l’UFC a besoin de lui.

Cette volonté de combattre n’importe qui à tout moment a conduit Burns à se battre contre l’ancien candidat au titre Demian Maia, qu’il a rapidement éliminé au premier tour lors de leur rencontre en mars.

“C’est l’approche que vous devez avoir”, a déclaré Usman. «La différence est que Tyron est toujours accroché à cette mentalité d’être un champion et d’être habitué à un certain type de traitement. Vous n’êtes pas dans cette situation.

“Vous devez l’approcher comme Gilbert [Burns] s’approche. Vous voulez mettre quelqu’un en face de moi, c’est une opportunité de gagner de l’argent et d’assommer quelqu’un. C’est pourquoi Gilbert est monté comme lui. “