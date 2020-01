Kamaru Usman veut combattre Georges St-Pierre pour cimenter son héritage UFC

LAS VEGAS – Kamaru Usman poursuit G.O.A.T. dans la division des poids welters.

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Usman, a fait sa première défense de titre réussie à l’UFC 245 lorsqu’il a survécu à Colby Covington dans un classique instantané. Il a obtenu un TKO avec un peu moins d’une minute à jouer.

Interrogé sur une confrontation potentielle avec le plus grand poids welter de tous les temps, Georges St-Pierre, Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) a déclaré qu’il serait certainement intéressé.

“C’est le combat qui, pour être honnête, me fait vraiment me lever, qui me motive, qui m’intrigue”, a déclaré Usman jeudi. «Bien sûr, je fais mon travail quand je signe sur la ligne pointillée pour combattre n’importe qui. Je vais y aller et faire mon travail. Mais un combat avec quelqu’un comme Georges est un combat qui me fait réfléchir, qui me réveille, parce que Georges est quelqu’un de spécial dans le monde des arts martiaux mixtes. “

L’ancien champion de deux divisions St-Pierre (26-2 MMA, 20-2 UFC) détient le record du plus grand nombre de défenses de titre de 170 livres à neuf ans et a vengé ses deux seules pertes en carrière contre Matt Hughes et Matt Serra. Son curriculum vitae est indéniable, et Usman sait que s’il peut battre une légende comme St-Pierre, cela aiderait son cas et ses aspirations d’un jour à devenir le plus grand poids welter à le faire.

“Un gars qui a le record en ce moment, actuellement que je poursuis – et quelle meilleure façon de cimenter mon héritage en allant là-bas et en battant ce record, contre cet homme, parce qu’il n’a pas vraiment perdu”, Dit Usman. “Il est parti, et il est toujours en pleine forme. Il peut revenir, comme il l’a montré il y a quelques années avec (Michael) Bisping. Il peut revenir et continuer à le faire. C’est donc un combat qui m’intrigue beaucoup, et c’est quelque chose que j’attends avec impatience. »

.