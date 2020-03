Kamaru Usman voulait Jorge Masvidal à l’UFC 249 à cause de l’arène vide

Il y a une raison très particulière pour laquelle le champion des poids welters Kamaru Usman est prêt à “tout risquer” et à combattre Jorge Masvidal dans un événement principal de remplacement à court terme à l’UFC 249.

Avec des nouvelles de Khabib Nurmagomedov probablement hors de la tête d’affiche de l’UFC 249 avec Tony Ferguson en raison de restrictions de voyage en Russie, de nombreux combattants ont sauté sur les médias sociaux pour jeter leur nom dans le chapeau pour éventuellement faire la une de la carte. Deux de ces personnes étaient Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) et le meilleur concurrent Masvidal.

Les deux hommes ont affirmé avoir accepté le combat et l’avoir refusé à l’autre bout. On ne sait pas quelle version a raison dans cette situation, mais Usman et Masvidal ont déclaré que le combat n’aurait pas lieu le 18 avril.

Mardi après-midi, le champion s’est rendu sur Twitter pour expliquer pourquoi il voulait se battre à l’UFC 249 alors qu’il n’avait pas été correctement formé.

“La vraie raison pour laquelle je voulais le combat, c’est parce que, les gars, ce gars est tellement hype, il comprend, il sait qu’il ne peut pas tenir une bougie à qui je suis, à ce que je peux faire”, a déclaré Usman. «Il le sait. Ce gars est tout à fait hype. Il s’appuie sur le battage médiatique. Il compte sur tous les fans occasionnels pour sauter dans le train en marche; c’est sur cela qu’il s’appuie. Mais je savais que ce combat n’aurait pas de gens dans les tribunes; ce serait vide. Donc, le style de la lutte à l’ancienne, comme si je retournais au lycée, juste nous dans le gymnase, nous n’avons pas besoin de la foule, nous n’avons besoin de personne.

«Vous savez pourquoi, les gars? Parce que je veux que vous entendiez ce que je vais lui dire là-dedans. Je veux que vous entendiez chaque coup. Je veux que vous entendiez, une fois que je l’ai abattu, chaque coup de poing, chaque coude, chaque coup de pied et de livre que je lance. Je veux que vous l’entendiez crier comme le cochon qu’il est.

“Je ne suis même pas sûr qu’il soit cubain, les gars. Il pourrait être portoricain ou dominicain, quelque chose, et ils ne le revendiquent même pas. Même le Mexique ne le revendique pas. Vous le verrez tous porter un jour une couleur mexicaine; le lendemain, il porte ceci, il porte cela. Personne ne réclame ce type, mais je voulais que vous l’entendiez crier comme un cochon, comme la petite garce qu’il est. Je voulais que vous entendiez les bruits étranges qu’il va faire une fois que je lui aurai donné un coup de coude et que je lui trancherais le visage et lui jetterais des marteaux. Je voulais que vous entendiez tout ça. Personne dans les gradins, pas de fans pour l’encourager, donc il a l’impression qu’il est quelqu’un, personne, juste moi et lui, c’est comme ça que j’aime briser les gars. »

On ne sait toujours pas quel sera l’avenir de l’UFC 249, car il ne semble pas y avoir d’événement principal réservé pour la carte et toujours pas de lieu. L’UFC n’a pas encore annoncé de report ou d’annulation.

Voici la vidéo Twitter complète d’Usman:

