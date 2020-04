Karl Roberson ravi du lancement de «Fight Island» à l’UFC

Karl Roberson est à fond sur le concept le plus mystérieux de l’UFC à ce jour.

Le combattant de poids moyen est ravi du lancement de «Fight Island» – un projet que la présidente de l’UFC, Dana White, a taquiné dans les médias pendant quelques semaines. White a déclaré que la société a une île réservée et que des infrastructures sont en cours de construction afin d’accueillir des combats et de fournir un hébergement aux combattants internationaux qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis en raison des restrictions de voyage mises en place en réponse à l’épidémie de COVID-19 dans le monde. .

Roberson (9-2 MMA, 4-2 UFC) pense que l’île, jumelée aux temps difficiles d’aujourd’hui, mettra la liste de l’UFC à l’épreuve.

“Je suis en panne; c’est comme le «Mortal Kombat» de l’année », a déclaré Roberson au MMA Junkie. «Je suis définitivement partant pour cela – jetez-nous sur l’île et voyez qui sort en tête.

“J’aime cela. Cela montrera qui sont les vrais combattants. C’est le moment qui montrera qui est un combattant et qui est un athlète, qui est juste là pour les caméras et tout ça parce que les caméras ne sont plus là, et personne n’est dehors. Il faut donc se lever tout seul, faire des trucs par soi-même, s’ennuyer comme l’enfer, fatigué comme l’enfer, banal, mais il faut quand même le faire. Cela montre qui le veut vraiment, et ça va se montrer quand tout le monde marchera sur cette «Fight Island». »

Il n’y a pas de date définie pour le lancement de «Fight Island», mais il devrait être opérationnel dans les prochains mois. Les précautions de sécurité et les mesures prises pour éviter l’infection à coronavirus n’ont pas encore été annoncées pour les événements insulaires.

L’UFC a publié une déclaration sur la santé et la sécurité pour ses prochains événements du 9 mai, du 13 mai et du 16 mai au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride.

Roberson n’est pas préoccupé par les mesures de sécurité, car il espère que l’organisation prendra les bonnes précautions.

“Je sais que l’UFC va s’occuper de tout”, a déclaré Roberson. “Ils sont légitimes et ils vont s’assurer que nous, les combattants, restons en sécurité, donc j’ai hâte de nous déposer où que ce soit et de faire un pas dans cet octogone et de faire un peu de travail.”

Roberson devait rencontrer Marvin Vettori le 25 avril, mais l’événement a été annulé, mettant son combat avec Vettori dans les limbes. Le joueur de 29 ans espère que la réservation restera intacte, alors qu’il cherche à se classer parmi les 15 premiers avec une victoire sur l’Italien.

“J’aime combattre les meilleurs des meilleurs, et il est l’un des meilleurs joueurs d’avenir”, a déclaré Roberson. «Moi et lui, nous montons de la même manière, et il aime parler de tout cela (explétif) comme si les combattants ne voulaient pas le combattre et tout ça. Je ne suis définitivement pas un de ces combattants, et ça se voit dans ma carrière. Je combat ceux qui disent vouloir se battre – nous signons, nous entrons dans cet octogone et nous voyons qui est le meilleur. Nous verrons donc si sa bouche peut écrire un chèque que son cul peut aussi. “

.