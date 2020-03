Karolina Kowalkiewicz fait le point sur les blessures aux yeux et subira une opération jeudi

Karolina Kowalkiewicz reste optimiste quand il s’agit de se remettre des dommages qu’elle a subis lors de sa dernière perte.

La seule challenger du titre des poids paille a eu sa quatrième défaite consécutive le week-end dernier à l’UFC Auckland et pour aggraver les choses, elle s’est cassé un os sous l’œil droit lors du premier tour de son combat avec Yan Xiaonan.

Kowalkiewicz a déjà annoncé qu’elle allait subir une intervention chirurgicale pour remédier à la blessure et elle est allée sur Instagram cette semaine pour fournir une mise à jour. Dans une histoire Instagram, Kowalkiewicz a partagé un clip d’elle-même regardant dans un appareil photo et montrant qu’elle a un mouvement limité dans son œil droit.

@karolinakowalkiewicz, Instagram

La vidéo peut être visionnée ici, gracieuseté de Reddit.

Répondant à des questions via son histoire Instagram, Kowalkiewicz a ajouté plus tard qu’elle subissait une opération jeudi, qu’une plaque de titane serait insérée dans son orbite et qu’elle s’attend à ce que la récupération prenne quelques mois.

Elle ne pouvait pas dire dans quel état se trouverait son œil après l’opération, mais elle a écrit: “J’espère que ce n’était pas mon dernier combat mais maintenant je me concentre (sic) sur ma santé.”

Kowalkiewicz (12-6) n’a pas gagné de combat depuis sa défaite contre Felice Herrig en avril 2018.