Karolina Kowalkiewicz nécessite une intervention chirurgicale, une plaque de titane pour un visage cassé – “J’espère que ce n’était pas mon dernier combat”

Karolina Kowalkiewicz, ancienne candidate au titre des poids paille de l’UFC, a subi une fracture au visage lors de sa décision unanime contre Xiaonan Yan le mois dernier à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et subira une intervention chirurgicale jeudi pour tenter de réparer les dégâts.

“J’espère que ce n’était pas mon dernier combat mais maintenant je me concentre (sic) sur ma santé”, a écrit Kowalkiewicz sur ses histoires Instagram (via MMA Fighting).

Travailler contre elle, du moins en termes de retour, c’est le fait que Kowalkiewicz (12-6) aura 35 ans en octobre. De plus, elle a maintenant perdu quatre combats consécutifs et six de ses huit derniers, glissant du Top 15 à 115 livres.

Le poids de paille, actuellement dirigé par Weili Zhang, est rapidement devenu l’une des divisions les plus compétitives de l’UFC. En plus de la co-vedette de l’UFC 248, Joanna Jedrzejczyk, ancienne titulaire de la division, Rose Namajunas, est très présente dans le mélange, tandis que Tatiana Suarez, invaincue, se maintient au 3e rang.