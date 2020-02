Karolina Kowalkiewicz révèle que les blessures subies à l’UFC Auckland, se dirigent vers une intervention chirurgicale pour réparer les dommages

Karolina Kowalkiewicz se dirigera vers une intervention chirurgicale à la suite de sa perte à l’UFC Auckland.

L’ancien prétendant au titre de poids de paille a perdu une décision unanime déséquilibrée face à Yan Xiaonan en trois tours dans le cadre de la carte principale de la Nouvelle-Zélande. Il s’agissait de sa quatrième défaite consécutive au total.

Selon Kowalkiewicz, elle a subi une blessure à l’œil lors du premier tour qui a gêné sa vision pour le reste du combat. Dans une vidéo publiée sur son Instagram dimanche, la combattante polonaise de 34 ans a révélé l’étendue de ses blessures tout en ajoutant qu’elle se rendrait en chirurgie pour réparer les dommages causés.

“La première fois de ma vie après le combat, je ne peux pas dire que je vais bien”, a déclaré Kowalkiewicz. “Comme vous voyez, au début du premier tour j’ai cassé un petit os [below my eye]. Je ne pouvais rien voir. Ma vision était double et tout était comme dans le brouillard. Après le combat, j’ai passé toute la journée à l’hôpital.

«Aujourd’hui, je vais à un spécialiste et ils prennent une décision. Parce que j’ai besoin d’une opération et que j’attends une décision ici ou je peux retourner en Pologne et faire cette opération en Pologne. Les médecins ont dit que je devais rester ici parce que voler avec cet œil est très dangereux. »

Avec l’aimable autorisation de Instagram de Karolina Kowalkiewicz

À en juger par l’emplacement de sa blessure, Kowalkiewicz a probablement subi une fracture de l’os orbital, ce qui est une blessure assez courante dans les arts martiaux mixtes. En raison de l’enflure causée par la blessure, les médecins empêchent souvent les athlètes de voler en raison de la cabine pressurisée d’un avion.

Depuis qu’elle est tombée à Joanna Jedrzejczyk dans sa tentative de devenir championne de l’UFC en 2016, Kowalkiewicz n’a fait que 2-5 avec des victoires sur Felice Herrig et Jodie Esquibel et des pertes contre Claudia Gadelha, Jessica Andrade, Michelle Waterson, Alexa Grasso et Yan samedi soir. .