Karyn Bryant appelle Henry Cejudo pour ses propos racistes contre Aljamain Sterling

Les bouffonneries parlantes de Henry Cejudo l’ont atterri dans l’eau chaude. La journaliste du MMA, Karyn Bryant, a appelé le champion des poids coq pour son utilisation de discours racistes chargés racialement contre Aljamain Sterling et Petr Yan.

“Triple C” a récemment été examiné pour avoir appelé Jose Aldo à se battre pour sa prochaine défense de titre. Malgré la longue liste d’accomplissements d’Aldo en MMA, la légende de l’UFC connaît deux défaites consécutives et se classe au 6e rang de la division. Hier, le poids coq n ° 2, Aljamain Sterling, a rejoint le podcast d’Ariel Helwani et a accusé Cejudo d’avoir choisi un combat plus facile pour augmenter les ventes de billets.

Néanmoins, Henry Cejudo insiste pour une confrontation avec Jose Aldo. Il est allé sur Twitter pour répondre à la réaction brutale et a laissé tomber des commentaires racistes à la fois contre Aljamain Sterling et Petr Yan.

“Triple C ne fait même pas attention à Aljamima Sterling Silver @funkmastermma. Deuxièmement, Triple C veut vous combattre Petr, mais votre anglais doit obtenir Betr, vous laide pomme de terre communiste. Et le dernier mais non le moindre, mon combat de mise au point, la tête de patch de chou Jose Waldo. @danawhite. ”

Triple C ne fait même pas attention à Aljamima Sterling Silver @funkmastermma econddeuxièmement, Triple C veut vous combattre Petr, mais votre anglais doit obtenir Betr, vous laide pomme de terre communiste 🥔 Et enfin et surtout, mon air- combat, le chef du champ de choux Jose Waldo. @danawhite pic.twitter.com/5bRzspHrwb

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 17 février 2020

Cejudo est souvent appelé «le roi de Cringe», mais ses bouffonneries récentes sont peut-être allées trop loin.

Karyn Bryant semble le penser en réprimandant publiquement le champion de 135 livres pour avoir appelé Sterling «Aljamima».

Tante Jemima est une marque d’ingrédients pour la cuisine du petit-déjeuner qui a une histoire de connotations racistes. On ne sait pas si Cejudo connaît l’histoire de la marque, mais Karyn Bryant a confirmé que le commentaire est raciste et lui a dit d’arrêter.

«Champ, je respecte votre talent. Et j’ai une peau épaisse. MAIS, si vous vous demandiez si appeler @funkmasterMMA «Aljamima» était raciste, la réponse est oui. Oui, ça l’est. S’il te plaît, arrête.”

Champ, je respecte ton talent. Et j’ai une peau épaisse. MAIS, si vous vous demandiez si appeler @funkmasterMMA “Aljamima” était raciste, la réponse est oui. Oui, ça l’est. S’il te plaît, arrête. https://t.co/C7UpWyFDj0

– Karyn Bryant (@KarynBryant) 18 février 2020

Pensez-vous que Henry Cejudo est allé trop loin en appelant Aljamain Sterling «Aljamima» et Petr Yan une «vilaine pomme de terre communiste»? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.