Kate Jackson est convaincue que son match au sol est un match pour Ilima-Lei Macfarlane

Bellator 236: «Macfarlane vs Jackson» aura lieu le samedi 21 décembre 2019 à la Neil S.Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï à 21 h. ET exclusivement sur DAZN. L'événement principal voit la championne locale et invaincue des poids mouches Ilima-Lei Macfarlane (10-0) chercher à défendre sa couronne à domicile contre Kate Jackson (11-3-1).

Trouver des challengers pour affronter Macfarlane devient un défi étant donné la façon dont elle a traversé la division des 125 livres, mais avec une seule défaite lors de ses neuf derniers combats, Jackson est un challenger aussi fort que l '«Ilimanator». La combattante anglaise excelle également dans la frappe, marquant 55% de ses victoires (six sur 11) par KO.

Bien que cela puisse être une mauvaise nouvelle pour Macfarlane à certains égards, il y a également une mauvaise nouvelle pour Jackson. Macfarlane est une sorcière de jiu-jitsu de la 10e planète extrêmement talentueuse, ayant terminé 60% de ses adversaires sur le terrain et souvent de façon époustouflante. À moins que Jackson ne soit prête pour des soumissions dans toutes les positions, elle est dans un combat très dangereux.

Aujourd'hui, Kate Jackson parle à MMA Mania de faire face à une championne du monde aussi dangereuse lors d'un événement principal en territoire hostile et de la façon dont elle se prépare pour ce test.

«Je me sens vraiment bien. J'ai terminé ma dernière séance de combat dur le week-end et je me suis envolé pour Los Angeles hier, donc c'est juste une sorte d'acclimatation et de terminer avec le forage et le conditionnement de la force ici. "

Jackson a clairement une longueur d'avance en ce qui concerne le décalage horaire, mais il y a encore un autre vol vers Hawaï et une autre différence de deux heures – sans parler du soutien enragé de la ville natale de Macfarlane par rapport à elle.

"Il semble que les Hawaïens soient des fans de combat vraiment passionnés, ce qui est bien, car au moins ils vont apprécier le combat. Je ne sais pas s'ils vont faire tout leur possible pour être particulièrement hostiles (pour moi) mais j'ai passé la grande majorité, la partie médiane de ma carrière peut-être les six années intermédiaires, à combattre en dehors du Royaume-Uni après avait manqué d'adversaires britanniques dans ma catégorie de poids. Ce ne sera pas vraiment une nouvelle expérience de ce point de vue. "

Jackson fait un point que Macfarlane peut trouver trop familier lorsqu'elle dit qu'elle a «manqué d'adversaires» dans sa catégorie de poids. Il ne reste plus trop de femmes à affronter Macfarlane.

«Il y a évidemment (Juliana) Velasquez, qui se bat également sur la carte principale, mais je pense que c'est un combat n ° 1. Mais après cela, je pense qu'ils vont devoir commencer à chercher. Je pense qu’elles ont en fait signé de nouvelles femmes qui pourraient bien avoir le genre de record et d’expérience pour se hisser au sommet de la division, donc ce n’est probablement pas si mal une fois que vous vous êtes assis et que vous avez regardé attentivement. »

Même si Juliana Velasquez et Bruna Ellen se battent pour couronner un futur concurrent, Jackson préférerait que l'un d'entre eux soit confronté SA au lieu d'Ilima-Lei Macfarlane.

"Oui bien sûr! Je l'ai toujours, surtout en commençant quand je l'ai fait et n'ayant pas les opportunités qui sont disponibles maintenant, j'ai toujours en quelque sorte regardé ça un combat à la fois. À un moment donné était rien de plus. Je me battais vraiment pour l'enfer. Donc oui, je pense que les ramifications de la victoire sont encore assez secondaires pour moi. »

Cette déclaration a suscité plus de curiosité en moi, alors j'ai demandé à Jackson à quel point il avait été difficile d'obtenir de bons combats au début de sa carrière avant de signer avec Bellator.

«Je suis encore une sorte de deuxième génération. Il y avait Rosi Sexton, qui a commencé à se battre sept ans avant moi, et elle a été très utile. Mais au début de ma carrière, mon premier combat, je ne dirais même pas que je connaissais bien les règles. Je n'avais participé au judo que jusqu'à ce moment-là, alors j'allais juste voir si tout fonctionnait si vous assembliez tout. Cela semble insensé de le voir du point de vue des amateurs qui arrivent maintenant, mais c'est à peu près comme ça à l'époque de toute façon. "

Elle a remporté ce premier combat via TKO en seulement 48 secondes, mais Jackson affirmerait que si quelque chose son jeu de frappe est surévalué et son jeu au sol est sous-estimé en termes de compétences.

"Je pense que particulièrement au début de mon record m'a fait ressembler davantage à un attaquant, et surtout quand j'ai commencé là où je me sentais le plus à l'aise (là-bas), mais nous avons mis beaucoup de travail dans mon jeu au sol. J'ai obtenu ma ceinture brune à la fin de l'année dernière, j'ai participé plus de fois au jiu-jitsu brésilien que je ne peux en compter, et l'année dernière il y a eu quelques victoires aux Européens d'Abu Dhabi, donc je suis assez à l'aise le sol. C'est là que je m'attends à ce que cela se termine et j'espère que nous pourrons y présenter un bon spectacle. "

Il y a très peu de combattants chez Flyweight qui peuvent dire qu'ils ont l'air vers l'avant à affronter Ilima-Lei Macfarlane sur le terrain avec un visage droit, mais Kate Jackson est assez convaincante.

"Il y a certainement plus d'un élément de soumission dans son jeu de grappling qu'il n'y en a dans le MMA (mais) j'en ai énormément, entre 40 et 50 victoires de soumission dans les compétitions de jiu-jitsu. Cette capacité est là et c'est juste un cas de … Je pense que nous nous entendons bien. Elle a combattu une autre ceinture brune dans son dernier combat qui semblait lui donner le plus de problèmes qu'elle avait vraiment eu sur le terrain. Je pense que cela augure très bien (pour moi) vraiment. Cela fait un bon match et un bon combat. »

Si ce combat avec Veta Arteaga est une indication, Jackson peut croire que la seule chance de Macfarlane est l'arrêt d'un médecin. Nous le saurons samedi soir.

L'audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de Bellator 236: «Macfarlane vs Jackson» réside ici au MMA Mania toute la semaine.

Pour consulter les dernières nouvelles et notes concernant Bellator MMA, assurez-vous de consulter nos archives de nouvelles complètes ici.