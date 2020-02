Katlyn Chookagian dit qu’elle dominera Valentina Shevchenko à l’UFC 247, ouverte au match d’Amanda Nunes par la suite

Katlyn Chookagian est pleine de confiance avant son premier combat pour le titre UFC.

Dans l’événement co-principal de l’UFC 247, Chookagian affrontera l’actuelle championne des poids mouches, Valentina Shevchenko, et le fera comme un outsider massif. Elle plane autour de +700. Mais cela ne ralentit pas sa confiance, car elle dit qu’elle est meilleure partout que «The Bullet» et dominera le combat de samedi.

“Évidemment, je vais entendre And New, c’est le but”, a déclaré Chookagian à TMZ Sports. «Je vois cela se passer, la décision, la soumission, une sorte de finition. Peu importe où ça va, je suis meilleur que sa position debout et sur le sol. Alors, où que ça aille, je vais être dominant. “

Si Katlyn Chookagian lève la main, elle dit qu’elle penserait à revenir à 135 livres pour se battre pour la ceinture. Avant que le poids mouche ne soit une division, le joueur de 31 ans a combattu au poids coq et a battu des gens comme Irene Aldana et Mara Romero Borella. Elle sait donc qu’elle est capable de bien concourir à 135 livres.

«Je commence à penser à champ-champion lorsque je commence à manger après le combat. Vous savez, monter est assez haut. Gagner deux [titles] est plutôt sympa… La bonne chose est que j’ai combattu à 135 ans. Donc, vous savez, j’ai déjà combattu là-bas et j’ai gagné et je me sens à l’aise », a-t-elle expliqué. «125 Je me sens comme un tueur et je me sens plus grand. Mais, 135 je me suis battu là-bas avant et je suis confortable là-bas donc, [after I] gagner ce combat, j’envisagerais certainement de monter. »

Bien que Katlyn Chookagian ait déclaré qu’elle était à l’aise avec les poids coq, elle ne ferait que monter pour combattre le champion et c’est Amanda Nunes. Elle pense également qu’elle serait l’un des meilleurs poids coqs de la promotion, car elle a déjà battu Aldana, qui pourrait obtenir le prochain titre contre Nunes.

“Celui qui est le champion à ’35. Si je monte en 35, c’est pour me battre pour le titre. Donc, quel que soit le champion là-bas, je dois me battre. Je sais qu’elle [Nunes] pourrait combattre Irene Aldana, ils parlent d’elle », a-t-elle déclaré. “Elle vient de remporter une bonne victoire et je l’ai battue avec un labrum déchiré, donc j’ai raison dans le mélange avec ces filles.”

Pensez-vous que Katlyn Chookagian dominera Valentina Shevchenko à l’UFC 247 comme elle le dit? Et si c’est le cas, seriez-vous intéressé à la voir combattre Amanda Nunes?

