Katlyn Chookagian ne changera pas de style contre Valentina Shevchenko

Katlyn Chookagian a réussi son chemin vers un titre UFC en utilisant un style qui pourrait être qualifié à la fois méthodique et efficace.

Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC) ne prend pas de risques fous dans l’octogone, comme en témoigne le fait que ses huit combats UFC, gagnants ou perdants, ont pris la distance.

Cela comprend une fiche de 4-1 lors de ses cinq derniers combats, et la seule défaite au cours de cette course a été une décision partagée très discutable contre Jessica Eye à l’UFC 231. L’étirement l’a propulsée à la confrontation avec la championne des poids mouches UFC Valentina Shevchenko samedi à l’événement co-principal de l’UFC 247.

La dernière fois que nous avons vu Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) en action, Liz Carmouche a utilisé un style si sûr contre la championne qu’elle a été controversée par l’UFC après avoir perdu 50-45 à tous les niveaux.

Cependant, même la connaissance du doigt de détente parfois rapide de l’UFC n’amènera pas Chookagian à abandonner l’approche qui l’a conduite jusqu’au seuil de la championne.

“Je veux dire, mon style est mon style, et j’ai entraîné les arts martiaux toute ma vie et la façon dont vous vous adaptez est de savoir comment vous devenez un combattant”, a déclaré Chookagian aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors d’une conférence téléphonique avec les médias de l’UFC 247 lundi.

«Parfois, vous comprenez certaines de ces choses et vous essayez de sortir et d’être meilleur. Mais c’est mon style et je vais me battre, et c’est moi là-bas qui me bat. Ce n’est personne d’autre. “

Chookagian comprend que son adversaire est de l’élite et que Shevchenko a fait un exemple du dernier adversaire qui a essayé un style imprudent lorsqu’elle a assommé Eye avec un coup de tête à l’UFC 238.

Elle n’est donc pas sur le point de commettre une erreur similaire. Et en plus, à la fin de la journée, Chookagian est celui qui doit aller là-bas et affronter Shevchenko, pas les fans à l’intérieur de l’arène ou à regarder à la maison.

“Il est facile pour quiconque à l’extérieur d’intervenir et de dire:” Oh, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. “Mais ils ne sont pas là pour le faire et face à l’adversaire que vous affrontez. C’est juste mon style, et j’ai confiance en moi en tant que combattant et artiste martial, et je suis content de mes performances. Et si c’était censé être un problème, alors c’est comme ça que ça devrait être. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

