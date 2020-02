Katlyn Chookagian réagit après la défaite de Valentina Shevchenko à l’UFC 247

Crédit d’image: UFC et Instagram de Katlyn Chookagian (photographes non répertoriés)

Katlyn Chookagian a réagi à sa perte après avoir été arrêtée par Valentina Shevchenko le week-end dernier à l’UFC 247.

Samedi, le concurrent classé numéro 1 a défié le champion en titre pour le titre des poids mouches. De manière dominante, Shevchenko a démantelé Chookagian avec ses compétences de lutte et de frappe. Elle a terminé le combat de TKO au troisième tour. Un assaut de terrain et de livre a suffi pour sceller le sort de Chookagian alors que l’arbitre Jacob Montalvo a mis fin à l’action.

La victoire de Shevchenko à l’UFC 247 est sa cinquième consécutive et sa troisième défense de son titre de 125 livres. Pendant ce temps, avec une troisième défaite ajoutée à sa carrière 13-3, Chookagian a été laissée bouche bée par l’issue du combat.

Sur Instagram, Chookagian a publié une photo du combat avec la légende: “Le travail a été nul hier.”

Un certain nombre de compagnons de combat de Chookagian ont offert son soutien dans les réponses, notamment Tatiana Suarez, Angela Hill et Kayla Harrison.

“Nous vous aimons tous”, a déclaré Suarez.

“Vous êtes super, et j’aime toujours mieux votre danse. 👊🏾👊🏾👊🏾 », a ajouté Hill.

“♥ ️ ♥ ️ ♥ ️”, a posté Kayla Harrison.

L’événement co-principal s’est peut-être terminé sur une note faible pour Chookagian, mais Shevchenko profite d’une autre défense du titre réussie. Elle a même nommé trois adversaires potentiels à venir.

«Nous venons de regarder le classement des poids mouches avec Laura Sanko, et c’était après Katlyn (Chookagian) (et) Jessica Eye. C’était Joanne Calderwood, Jennifer Maia et Roxanne Modafferi. Je pense que ces trois filles sont de solides combattantes. Ils ont de très bonnes compétences. Chacun a des styles de combat différents. J’adorerais combattre n’importe lequel d’entre eux », a déclaré Shevchenko.

Calderwood a remporté trois de ses quatre derniers combats et remporte une victoire par décision partagée sur Andrea Lee. Maia vient de perdre une décision unanime contre Chookagian. Cependant, elle a remporté 8 de ses 10 derniers combats. Modafferi vient de remporter une victoire majeure contre Maycee Barber à l’UFC 246. L’UFC choisira probablement un adversaire parmi ces trois options

Quant à Katlyn Chookagian, elle reste en suspens contre qui elle se battra ensuite. Qui aimeriez-vous voir son visage lors de sa prochaine apparition dans l’Octogone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.