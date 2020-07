Kayla Braxton reçoit beaucoup de soutien de la WWE dans les coulisses après avoir révélé qui elle a COVID-19

Kayla Braxton a révélé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 une deuxième fois. Son premier test positif a eu lieu en mars. Elle reçoit beaucoup d’éloges dans les coulisses de cette révélation.

Braxton a ouvert WWE The Bump cette semaine comme d’habitude. Son nom est apparu à l’adresse de l’entreprise lors de la découverte de tests positifs pour le coronavirus, et apparemment c’était sa demande qu’ils le fassent.

Kayla Braxton a reçu beaucoup de soutien dans les coulisses, après avoir révélé qu’elle avait COVID-19

Selon Fightful, Kayla Braxton reçoit les éloges des superstars et du personnel de l’entreprise. Sa transparence et son « souci des collaborateurs » ont été mis en avant.

Elle a demandé à la WWE de la nommer dans une note de service, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle pensait qu’elle avait initialement contracté le virus. Ce serait la dernière fois que la WWE nommerait quelqu’un, ou même enverrait un mémo sur un test COVID-19 positif au sein de l’entreprise jusqu’à présent.

Kayla Braxton a quitté les médias sociaux pendant un certain temps et a supprimé son Twitter. Elle héberge toujours The Bump, mais il y a une préoccupation évidente pour elle, car il s’agit de son deuxième test positif.

Sarah Schreiber a remplacé Braxton comme intervieweuse dans les coulisses de WWE Friday Night SmackDown.

