Kayla Harrison résiste aux annulations COVID-10 de PFL

Quand les Jeux olympiques d’été de 2020 sont prévus du 24 juillet au août. 9 à Tokyo ont été reportés le 2 mars, Kayla Harrison a parfaitement compris la gravité de la pandémie de coronavirus.

Harrison, championne féminine poids léger du PFL 2019, a remporté deux médailles d’or olympiques en judo. Et ayant vécu une telle expérience, elle a une connaissance directe de la quantité d’efforts que les athlètes de classe mondiale doivent consacrer à la préparation de l’événement et de l’ampleur de l’organisation du plus grand événement sportif du monde.

Vous ne tirez pas à la légère sur un tel effort, donc lorsque les Jeux ont été repoussés à 2021 en raison du problème mondial COVID-19, Harrison a compris que c’était vraiment un gros problème.

“C’est un peu quand j’ai su que c’était grave, quand ils ont décidé de reporter les Jeux olympiques”, a récemment déclaré Harrison au MMA Junkie. «J’étais comme, OK, c’est mondial, c’est grand, c’est réel. C’est des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Ils ne vont pas simplement le faire, ils ne vont pas le reporter. Par exemple, nous en sommes encore si loin, à moins que ce ne soit très grave, il n’y a aucun moyen de reporter les Jeux olympiques. C’est alors que j’ai su que c’était assez sérieux. “

Finalement, la réaction en chaîne allait déborder sur le MMA. Cela s’est produit cette semaine, lorsque le PFL, qui avait auparavant reporté le début de la saison 2020, a officiellement mis fin à la saison dans son intégralité. Harrison, qui s’attendait à ce que son premier combat de la saison ait lieu en juin, s’était entraînée et a été surprise d’entendre les nouvelles sur Internet avant d’être informée personnellement.

“Malheureusement, je n’étais pas au courant avant qu’il ne soit rendu public”, a déclaré Harrison. «En fait, je l’ai découvert au milieu de l’entraînement, donc c’était une déception. Et ma réaction initiale a été, je veux dire, je n’ai pas été surpris, je sais que ça allait être vraiment, vraiment difficile de tenir toute la saison juste avec toute la folie qui se passe. Mais définitivement déception – déception majeure, majeure. »

Harrison comprend pourquoi la saison a dû être annulée, car la logistique de la fin de la saison régulière et des rondes éliminatoires est devenue trop difficile à gérer.

Cependant, elle espère qu’avant 2020, le PFL mettra en place des cartes de combat uniques en dehors de son concept principal basé sur la saison, simplement pour que les combattants ne stagnent pas et ne perdent plus un an ou plus de leur carrière sans rivaliser.

«J’espère qu’une fois que le pays rouvrira et que l’économie se redressera, ils décideront d’aller de l’avant et de se battre – peut-être pas la saison, qui, je le sais, fait partie intégrante de ce qui rend le PFL si spécial», elle a dit. «Mais je pense qu’ils devraient encore donner à leurs combattants l’occasion de se battre. Vous savez, passer 15 mois sans action n’est tout simplement pas faisable, je pense. J’espère donc qu’ils trouveront un moyen de faire des événements ponctuels. Je sais qu’ils parlent de publier beaucoup de contenu et en coulisses et de travailler avec ESPN pour faire des choses comme ça, mais écoutez, en tant que combattant, mon objectif n ° 1 est de me battre. C’est ça. Il ne s’agit pas vraiment de gagner de l’argent, il ne s’agit pas de courir après quelque chose comme ça, je veux juste me battre et je veux continuer à aller mieux. J’espère que très bientôt j’entendrai des nouvelles sur, OK, nous allons avoir des combats à la fin de l’année. “

Jusque-là, l’existence quotidienne de Harrison n’est vraiment pas si différente de la nôtre.

“Honnêtement, la partie la plus difficile est simplement de ne pas savoir ce que l’avenir nous réserve”, a déclaré Harrison. «Nous avons tellement de questions et de dilemmes sans réponse et tout le monde veut que les choses reviennent à la normale, mais on ne sait pas vraiment si nous allons ou non revenir à cette normale ou si nous devons établir une nouvelle un peu normal. “

