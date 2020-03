Kayla Harrison veut se battre avec Sarah Kaufman

À la recherche d’adversaires de plus gros calibre, Kayla Harrison Il a révélé son intérêt pour la compétition avec l’un des combattants les plus vétérans sous contrat avec le PFL.

Lors d’une conversation avec la presse (via MMA Junkie) samedi dernier lors de la journée médiatique de Dominance MMA, la judoca décorée et actuelle championne légère du PFL, a clairement indiqué qu’elle était intéressée par un éventuel combat contre l’ancien champion Peso Gallo de Invicta FC et Strikeforce, Sarah Kaufman.

«J’ai dit que j’aimerais d’abord combattre Sarah, mais je ne sais pas si cela va se produire. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne sais pas quand je vais me battre. J’ai une idée approximative, évidemment à cause du début de la saison, mais on ne nous a pas dit le cahier des charges ».

Le combat aurait pu avoir lieu en finale de la saison 2019 du PFL, mais Kaufman, également ancien challenger du Sceptre Peso Gallo du UFC, est tombé par décision unanime contre qui finirait par perdre en finale contre Harrison, Larissa Pacheco.

Bien qu’une confrontation avec Kaufman ne soit pas entièrement réalisable, Harrison espère que le combat sera bientôt confirmé.

«Maintenant, je m’entraîne à nouveau et je me remets en forme. Je ne suis pas le genre de personne qui se débrouille bien sans but. J’aime avoir un rendez-vous, j’aime avoir un adversaire, j’aime avoir un délai. En ce moment, je m’entraîne sans but, et je déteste ça. Je veux dire, je m’améliore. Mais j’espère que le PFL me donnera bientôt une réponse parce que je m’inquiète. »

Harrison, médaille d’or aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et de Rio 2016, est invaincue en tant que professionnelle dans le MMA avec une fiche de 7-0. La combattante de 29 ans a joué tous ses combats pour le PFL, en en remportant cinq auparavant. de la limite (deux par TKO et les trois autres par soumission).