Kazula Vargas embarrassé par la perte de DQ face à Brok Weaver

Les choses ne se sont pas passées comme prévu samedi pour Kazula Vargas.

Le combattant mexicain a subi une perte de disqualification à l’UFC sur ESPN + 25 après avoir posé un genou illégal sur son adversaire Brok Weaver. Le genou était clairement en dehors des règles, alors que Weaver était assis contre la cage lorsque le genou de Vargas se connecta sur son menton. Weaver a été secoué et a été clairement blessé par le tir. L’arbitre a annulé le combat une minute après le premier tour, accordant ainsi la victoire à Weaver.

Vargas n’est pas satisfait du résultat du combat à Rio Rancho, N.M.

“Je me sens un peu gêné”, a déclaré Vargas au MMA Junkie. «Je me suis excusé auprès de Brok et de son équipe parce que ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu ou l’intention de faire.

«C’est la première fois que quelque chose comme ça se produit dans ma carrière. Je n’ai jamais été disqualifié et je n’ai pas le passé d’être un sale combattant. Alors oui, je ne pouvais rien faire d’autre que de m’excuser auprès de Brok, de son équipe et de l’UFC pour tout ce qui s’était passé. Je ne suis pas une personne qui cherche ce genre de chemin ou de façon de faire les choses. Je ne suis pas un sale combattant, je cherche toujours à me battre propre. “

Vargas a déclaré que le genou illégal était le résultat d’une erreur de calcul. Le genou dans cette situation faisait partie du plan, mais le frapper dans sa tête alors qu’il était à terre ne l’était pas.

“Je suivais le plan de match, et de mon point de vue, je gagnais la manche sans problème”, a expliqué Vargas. «Je me battais bien au sommet et je mélangeais bien les niveaux.

«Donc, ce qui s’est passé, c’est que j’ai tellement étudié Weaver que j’ai vu qu’il se tenait toujours de la même manière contre la cage – avec un bras et appuyé sur la cage, et en fait, il l’a fait une fois et je l’ai traîné vers le bas. Donc, mon plan était de supprimer la pression, de le laisser se lever, et c’est là que je tirais mon genou contre sa poitrine, mais il ne s’est pas levé. Je ne sais pas si peut-être puisque je frappais beaucoup de foie sur le côté droit, peut-être que cela l’avait affecté et qu’il n’était pas capable de se lever complètement.

“Si vous regardez ses vidéos, il se lève toujours en utilisant le crochet”, a poursuivi Vargas. «Ainsi, par exemple, dans ce cas, il s’assoit, prend la gauche sous le crochet, se met de côté et se lève appuyé contre la cage. Il le fait bien parce que dans de nombreux combats, il est capable de se lever rapidement, même dans son combat Contender Series, il s’est relevé plusieurs fois comme ça et il le fait très rapidement. Donc c’est ce que je pensais, je pensais qu’il allait se lever rapidement et c’est là que je pourrais l’attraper. Je ne pensais pas que le genou le mettrait de toute façon de côté. C’était juste pour le fatiguer, mais ça ne s’est pas bien passé. “

En temps réel, Vargas pensait qu’il se connectait à la poitrine de Weaver et c’est pourquoi il a enchaîné avec quelques coups de feu après le genou.

“Je pensais que je l’avais frappé à la poitrine, je ne savais même pas qu’il était renversé, je viens de jeter le coup de feu par pur réflexe”, a déclaré Vargas. “Quand l’arbitre me retire et m’envoie de l’autre côté de la cage, c’est là que j’ai réalisé que quelque chose de bizarre se passait. Et quand je vois la rediffusion sur l’écran, c’est quand j’ai dit, (explétif). “

Vargas est déçu de la façon dont les choses se sont déroulées lors de son deuxième combat à l’UFC et jusqu’à présent dans sa course globale à l’UFC. Le combattant de 34 ans est entré à l’UFC en acceptant un combat à court préavis contre Alex da Silva pour l’UFC Montevideo en août. C’était une question difficile au départ, mais des facteurs extérieurs l’ont rendue encore plus difficile.

“Ma grand-mère est décédée et elle venait de recevoir un diagnostic de cancer trois semaines auparavant”, a déclaré Vargas. «C’était un cancer en phase terminale et c’était difficile parce qu’elle était une personne très active et en trois semaines sa santé s’est rapidement détériorée. Elle ne mangeait pas et ils l’ont renvoyée chez elle parce qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour elle. Elle a récupéré un peu pendant une semaine.

«Alors, elle est décédée dimanche, nous l’avons enterrée lundi à 10 heures et ce même jour à 13 heures. J’ai voyagé en Uruguay, donc c’était des funérailles directement à l’aéroport pour la semaine de combat. Je suis arrivé en Uruguay mardi parce que c’était comme 20 heures de voyage. C’était dur, elle était comme ma mère, c’est elle qui m’a élevé. J’ai eu beaucoup de contacts avec elle et nous étions très proches, donc c’était difficile. Ma course à l’UFC n’a pas été facile, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit facile. Mais je ne m’attendais pas non plus à ce que toutes ces choses se produisent, mais bon, cela fait partie de la vie. “

Vargas est ouvert à tous les cours que l’UFC veut prendre, mais il espère être reloué contre Weaver, qui veut le match revanche.

“J’espère que le match revanche est fait pour Brok, moi-même, l’UFC et tous les fans qui voulaient regarder le combat”, a déclaré Vargas. “Je sais qu’après notre mise au jeu, il y avait beaucoup d’anticipation pour le combat, nous venons tous les deux de cultures guerrières, donc ça allait être un grand combat.”

Quoi qu’il en soit, Vargas espère juste obtenir un autre combat à l’UFC, car il sait que les fans n’ont pas encore vu ses compétences complètes.

“Je n’ai pas pu montrer ce qui m’a amené à l’UFC”, a déclaré Vargas. «Je suis un combattant explosif qui est agressif et j’ai changé beaucoup de choses pour être plus stratégique. J’ai l’impression que je n’ai pas pu montrer ce que j’ai. Les circonstances ont été difficiles et tout a été si rapide – deux combats en six mois et il y a eu un troisième combat que je ne pouvais pas accepter parce que je devais faire face à une coupure. Mais oui, je n’ai pas pu montrer ce qui m’a amené à l’UFC et pourquoi ils ont décidé de me signer. “

