Keith Lee, frère de Kevin Lee, signe avec Bellator

Le frère cadet de la star de l’UFC, Kevin Lee, Keith Lee, a signé un nouveau contrat multi-combats avec Bellator et fera ses débuts promotionnels au Bellator 239.

La signature de Lee a été révélée pour la première fois par MMAjunkie.com. Le plus jeune Lee affrontera le poids coq vétéran Shawn Bunch lors de ses débuts au Bellator au Bellator 239, qui aura lieu le 21 février à Thackerville, Oklahoma.

Le plus jeune Lee est surnommé «Killa» et a accumulé un record de MMA professionnel de 5-3 depuis qu’il est devenu pro en 2017. Après avoir perdu trois de ses six premiers combats, Lee a changé les choses et a connu un très bon succès en 2019 en remportant ses deux combat sur la scène régionale. Sur ses cinq victoires professionnelles, Lee a remporté quatre de ses combats par arrêt. Ses trois pertes sont survenues par décision.

Avant de devenir pro, Lee a accumulé un dossier de 4-0 sur le circuit amateur pour la promotion Tuff-N-Uff. Bien qu’il n’ait pas eu autant de succès en tant que pro qu’en amateur, il est encore très jeune et a des tonnes de promesses brutes dans le sport. Le fait que son frère aîné Kevin ait autant de succès au plus haut niveau du sport à l’UFC devrait aider le jeune Lee à renforcer sa confiance avant ses débuts avec Bellator.

Bellator cherche toujours à signer de nouvelles perspectives, et Lee pourrait être un vrai dormeur. Bien que son record jusqu’ici en MMA n’ait pas été incroyable, il a encore beaucoup de potentiel inexploité et pourrait finir par être un concurrent dans la division des poids coq Bellator quand tout sera dit et fait.

Quant à l’ancien Lee, il reviendra à l’UFC Brasilia en mars lorsqu’il affrontera Charles Oliveira dans ce qui devrait être un événement principal étonnant entre deux des meilleurs poids légers de la liste de l’UFC.

Comment pensez-vous que le frère de Kevin Lee, Keith, s’en sortira à Bellator?