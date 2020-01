Kelvin Gastelum contre Darren Till [Vídeo Repetición] Couverture, résultat, gagnant

Les attaquants de poids moyen du UFC Kelvin Gastelum et Darren Till ils entreront en collision ce samedi 2 novembre 2019 à UFC 244 de l’intérieur du Madison Square Garden à New York, New York.

A peine sorti de sa défaite digne du “combat de l’année” contre Israël Adesanya, Gastelum Ce n’est pas loin d’une revanche possible avec «Stylebender», d’autant plus que Paulo Costa s’est déchiré les biceps. C’est un grand combat pour le talent depuis longtemps, dans lequel Gastelum Il cherchera à démontrer les raisons pour lesquelles il mérite une autre opportunité pour le titre. C’est un combat tout aussi important pour Jusqu’à, s’il parvient à passer à temps les coutumes des États-Unis, qui passeront finalement au poids moyen après une lutte continue pour gagner du poids à 170 livres (ainsi que des pertes consécutives). C `est vrai que Jusqu’à Il a subi quelques défaites dévastatrices, mais il est également facile de réagir de manière excessive: les deux pertes sont venues aux combattants d’élite, et Jusqu’à Il n’a que 26 ans.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Kelvin Gastelum

Record: 15-4 (1)

Victoires clés: Ronaldo Souza (UFC 224), Michael Bisping (UFC dans FOX 27), Johny Hendricks (UFC 200), Tim Kennedy (UFC 206), Rick Story (UFC 171)

Défaites clés: Israel Adesanya (UFC 236), Chris Weidman (UFC dans FOX 25), Tyron Woodley (UFC 183), Neil Magny (UFC Fight Night 78)

Les clés de la victoire: Gastelum Il continue de démontrer qu’une approche trop compliquée n’est pas nécessaire pour être un candidat d’élite. Gastelum Il a remporté de grandes victoires et a eu beaucoup de succès avec une approche très simple du combat, car il exécute la grande majorité de son travail avec la combinaison classique un-deux.

Dans ce combat, le but est de prolonger les échanges dans votre poche. Entre les deux anciens Welterweights, Jusqu’à restera l’homme le plus grand et le plus long, cherchant probablement à attaquer Gastelum Avec des coups de poing et des coups de pied. Cependant, les combats récents ont montré que la défense des Jusqu’à dans la poche est loin d’être parfait, et c’est précisément là que la main gauche de Gastelum tend à niveler les adversaires.

Dans une confrontation entre Southpaws, le jab acquiert une importance supplémentaire et, heureusement, le jab de Gastelum C’est brutalement efficace. Venant de votre position basse et athlétique, cela devrait être un excellent outil ici. En tant que tel, j’aimerais voir de nombreux traits pointus et pointus de Gastelum. Une fois Jusqu’à commencer à tirer Gastelum Je devrais rester engagé.

Que vous reculiez un peu ou que vous bloquiez, Gastelum Je devrais chercher à tirer sur cette main gauche tout en Jusqu’à s’éloigne. En bref, la séquence idéale de Gastelum voici pour tirer le jab, tirer / bloquer / glisser, revenir avec la gauche.

Darren Till

Record: 17-2-1

Victoires clés: Stephen Thompson (UFC Fight Night 130), Donald Cerrone (UFC Fight Night 118), Bojan Velickovic (UFC Fight Night 115), Wendell de Oliveira (UFC Fight Night 67)

Défaites clés: Tyron Woodley (UFC 228), Jorge Masvidal (UFC Fight Night 147)

Les clés de la victoire: Oui, jusqu’à ce que vous ayez perdu plusieurs fois, et il y a des solutions qui doivent se produire avec le mouvement de votre tête. En même temps, Jusqu’à Il reste un attaquant offensif brutalement efficace et intelligent avec un piston gauche.

Même si Jusqu’à C’est un attaquant très différent d’Adesanya, il y a encore beaucoup de choses que l’anglais peut apprendre de la bataille d’Adesanya avec Gastelum. À savoir, Adesanya a eu un temps extraordinairement difficile à combattre comme un pur combattant. Adesanya a peut-être maintenu une hauteur significative et atteint un avantage, mais la vitesse incroyable de la main de Gastelum Il s’est avéré être plus qu’un égaliseur.

Au lieu d’attendre de prendre quelques gauches, qui pourraient mettre fin au combat s’il atterrissait parfaitement, jusqu’à ce qu’il apprenne d’Adesanya et mène la danse. “Stylebender” a trouvé beaucoup plus de son succès quand c’est lui qui a soutenu Gastelum, lancer des coups de pied durs à chaque fois. Puisque les deux sont gauchers, Jusqu’à devrait avoir un objectif clair sur la jambe principale de Gastelum, et endommager la jambe contribuerait grandement à atténuer cet avantage de vitesse.

Kelvin Gastelum contre Darren Till LIVE

La position du prochain concurrent à 185 livres est soudainement en jeu, et le vainqueur de ce match sera au moins considéré.

Il est certes négatif que Gastelum combattu contre Adesanya si récemment, l’action incroyable et la solide performance de Gastelum Ils aident vraiment à ignorer ce problème. C’était un grand titre de tous les temps qui a été décidé au cours des cinq dernières minutes, ce qui signifie que des ajustements mineurs pourraient être apportés à Gastelum Victoire la prochaine fois. Ce n’est peut-être pas le premier choix de tout le monde, mais peu d’entre eux soutiendraient une autre chance pour un match aussi incroyable.

Quant à Jusqu’à, c’est l’occasion de vous réaffirmer comme l’un des meilleurs jeunes candidats de la planète. Il y a un argument valable selon lequel il a été emmené trop rapidement, mais Jusqu’à Il est également assez talentueux. Si vous pouvez récupérer ici, vous êtes moins susceptible de recevoir une opportunité pour le titre immédiat qui Gastelum, mais ce ne serait pas plus d’une victoire de plus.

Répétition vidéo. Till bat Kelvin Gastelum par décision: