Kenny Florian “a failli se faire tuer” dans un accident de voiture au Royaume-Uni

L’ancien prétendant au titre de l’UFC, Kenny Florian, a déclaré qu’il avait failli être tué dans un accident de voiture au Royaume-Uni jeudi.

Florian a déclaré qu’un énorme camion avait presque pris au piège la minuscule voiture qu’il voyageait en dessous, et une fois qu’ils ont fait un écart, ils ont été heurtés par une grande camionnette. Florian attribue au conducteur de la voiture, Paul Walker, le sauvetage de sa vie.

Voici ce que Florian a écrit sur son Twitter.

Presque tué dans un accident de voiture sur l’autoroute au Royaume-Uni. Heureusement, personne n’a été blessé. Un énorme camion a failli coincer notre petite voiture en dessous. Nous avons fait une embardée et avons été heurtés par une grande camionnette. Notre chauffeur nommé @pmdubs (Paul Walker) nous a sauvé la vie. Chaque jour est un cadeau. 🙏

– Kenny Florian (@kennyflorian) 30 janvier 2020

Il va sans dire que ce fut évidemment une expérience traumatisante pour Florian et les compagnons avec lesquels il voyageait, mais heureusement, il semble être à l’abri du mal.

Florian (14-6) est l’un des pionniers des arts martiaux mixtes et a été l’une des plus grandes stars de l’UFC de la première saison de “The Ultimate Fighter”. Il a commencé sa carrière à l’UFC en tant que poids moyen, s’inclinant en finale du TUF 1 face à Diego Sanchez. Florian a ensuite combattu au poids welter pendant quelques combats, avant de redescendre dans la division des poids légers.

C’était au poids léger où Florian a trouvé le plus de succès, alors qu’il combattait Sean Sherk pour le titre vacant de l’UFC dans son cinquième combat UFC. Florian a perdu une décision face à Sherk dans un mémorable “Fight of the Night” à l’UFC 64 mais a remporté six combats supplémentaires pour obtenir une fissure à BJ Penn et le titre UFC léger à l’UFC 101. Encore une fois, Florian a perdu dans son offre pour devenir un champion de l’UFC, perdant par soumission.

Après quelques combats supplémentaires en poids léger, Florian a clôturé sa carrière en poids plume. Après avoir battu Diego Nunes à l’UFC 131 pour décrocher un titre contre le champion des poids plumes de l’UFC Jose Aldo, Florian a perdu une décision contre le champion à l’UFC 136. C’était en octobre 2011, et c’était la dernière fois que Florian combattait à l’intérieur de l’Octogone. Depuis lors, il a effectué de nombreux travaux télévisés et podcasts et est toujours un membre actif de la communauté MMA.