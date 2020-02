Kenny Florian blâme Michel Pereira pour la perte de DQ contre Diego Sanchez

Crédit d’image: Josh Hedges / Zuffa LLC via .

Kenny Florian pense que Michel Pereira n’a d’autre responsable que lui pour avoir été disqualifié contre Diego Sanchez.

Pereira et Sanchez sont entrés en collision samedi soir dernier (15 février). Le combat a été l’événement principal de l’UFC Rio Rancho. Alors que Pereira semblait avoir facilement réussi les manches un et deux, il a commis une erreur coûteuse dans le cadre final. Pereira a posé un genou illégal sur un Sanchez abattu. Le «cauchemar» a déclaré qu’il n’était pas en mesure de continuer et que le combat a été annulé. Sanchez a remporté la victoire DQ.

Certains ont accusé Sanchez de traire ses blessures parce qu’il savait qu’il était au combat. Pereira est allé jusqu’à appeler Sanchez un «poulet». L’ancien prétendant au titre de l’UFC Kenny Florian s’est rendu au podcast Anik & Florian pour exprimer sa conviction que Pereira doit reconnaître son erreur.

“Quoi qu’il en soit, Michel Pereira, il vaut mieux ne pas être en colère contre la situation et la décision”, a déclaré Florian à propos de la perte de Michel Pereira au DQ. “Vous êtes le gars qui a jeté le genou illégal, donc vous ne pouvez pas être en colère à ce sujet. C’est de ta faute. Diego Sanchez, qu’il profite d’une situation ou non, c’était un coup illégal, point à la tête. Et l’une des frappes les plus dures que vous puissiez lancer est un genou, d’accord? C’est assez brutal là-bas. »

Avec la défaite, Pereira tombe désormais à 23-11. Il est passé d’une séquence de trois victoires consécutives à deux revers consécutifs. Entrant dans son combat avec Sanchez, Pereira a subi une défaite de décision unanime aux mains de Tristan Connelly. Le poids welter flashy n’est pas sorti vainqueur depuis mai 2019.

Quant à Sanchez, il rebondit après sa défaite contre Michael Chiesa en juillet 2019. Des questions se posent toujours sur la question de savoir si la situation actuelle du camp de Sanchez est idéale. Le «Nightmare» a défendu son entraîneur et a déclaré que les soi-disant experts ne savent absolument pas comment ils fonctionnent.

Êtes-vous d’accord avec Kenny Florian sur le fait que Michel Pereira soit complètement responsable de sa perte DQ?

