Ketlen Vieira et Marion Reneau conviennent de se rencontrer à l’UFC 250

Un affrontement entre les poids coqs entre Ketlen Vieira et Marion Reneau est le premier ajout à la carte à la carte UFC 250 à Sao Paulo, au Brésil, le 9 mai. Les deux combattants ont confirmé la réservation sur les réseaux sociaux à la suite d’un rapport du MMA Junkie.

Vieira (10-1) tentera de reprendre la piste après la première défaite de sa carrière professionnelle, une défaite par élimination directe au premier tour contre Irene Aldana en décembre. Le combattant de Nova Uniao revenait d’une longue mise à pied cette nuit-là, se remettant d’une blessure au genou subie après une victoire par décision partagée sur Cat Zingano en mars 2018.

Reneau (9-5-1), également classé parmi les 10 meilleurs 135 livres de l’UFC aujourd’hui, cherche à battre un dérapage perdant de deux combats après des combats contre Zingano et Yana Kunitskaya. Le vétéran de 42 ans a déjà participé au Brésil à deux reprises, soumettant la future championne Jessica Andrade en 2015 et se battant pour un match nul avec Bethe Correia deux ans plus tard.

L’UFC 250 marque la deuxième carte à la carte de la franchise en sol brésilien à se dérouler en dehors de Rio de Janeiro, la première depuis l’UFC 198 à Curitiba. Le champion des poids coq Henry Cejudo et l’ancien roi de 145 livres, Jose Aldo, font campagne pour faire la une de la ceinture de 135 livres au gymnase Ibirapuera de Sao Paulo.