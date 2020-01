Ketlen Viera contre Marion Reneau ciblés pour l’événement de Sao Paulo

Ketlen Viera semble prête à essayer de reprendre ses voies gagnantes.

Un combat entre la Viera invaincue et la vétéran Marion Reneau est ciblé pour l’UFC 250. Une personne connaissant la situation a informé MMA Junkie de la réservation imminente mardi mais a demandé à rester anonyme car l’UFC n’a pas encore fait d’annonce.

L’UFC 250 est prévu pour le 9 mai à Ginásio do Ibirapuera à Sao Paulo, au Brésil, et sera diffusé sur ESPN + pay-per-view après les préliminaires probables sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Viera (10-1 MMA, 4-1 UFC), n ° 7 du dernier classement des poids coqs féminins USA TODAY Sports / MMA Junkie, avait été mentionnée comme une prétendante au titre à 135 livres jusqu’à ce qu’elle subisse la première perte de sa carrière professionnelle. Le mois dernier à l’UFC 245, la Brésilienne de 28 ans a été éliminée par Irene Aldana au premier tour pour casser sa séquence de 10 victoires, qui comprenait quatre victoires à l’UFC.

Reneau, 42 ans, cherchera également à revenir dans la colonne des victoires. Elle a perdu ses deux derniers combats par décision unanime face à Yana Kunitskaya et Cat Zingano. En septembre dernier, Reneau (9-5-1 MMA, 4-4-1 UFC) devait combattre Aldana mais s’est retiré pour des raisons non divulguées.

