Kevin Holland considère l’UFC 249 isolé comme un scénario parfait de «club de combat»

Kevin Holland s’en fiche.

Prévu pour combattre le 21 mars à l’UFC sur ESPN + 29 à Londres, le combat de Holland était parmi les 13 annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Holland (16-5 MMA, 3-2 UFC) a appris la nouvelle quatre jours auparavant.

“Je me suis réveillé et c’était le jour où nous devions partir”, a déclaré Holland au MMA Junkie mercredi. «J’étais sur le point d’aller finir, de faire les valises et tout. J’ai regardé sur mon téléphone et mon manager m’a frappé comme «Yo, tout est annulé. Tu ne vas aller nulle part. “Je me disais:” Ugh, ça craint. “J’étais toujours à la maison en train de me préparer à partir. (Ce n’était pas) si mauvais. “

Cela a pris plus d’une semaine, mais l’UFC a finalement compensé les athlètes de l’événement malgré l’annulation de la carte. Holland a dit qu’il se sent chanceux de travailler pour l’entreprise.

“Si cela n’allait pas se produire, j’allais le prendre pour ce que c’était”, a déclaré Holland. “C’est arrivé, donc je suis vraiment reconnaissant. (L’UFC) est une excellente entreprise pour laquelle travailler. C’est encore mieux lorsqu’ils font des choses comme ça en cas de besoin. Ils recherchent leurs athlètes. C’est une bénédiction. “

Aussi frustrant que soit son UFC sur l’annulation de ESPN + 29, Holland ne s’est pas permis de perdre le focus. Toujours en forme de combat, Holland a déclaré qu’il ne laisserait pas la pandémie de coronavirus le gêner si possible.

«(Nous) essayons de rester prêts pour ne pas avoir à nous préparer. Tu sais ce que je veux dire?” Dit Holland. «Chaque fois que nous le pouvons, nous nous introduisons quelque part. Nous faisons quelque chose, restons avec les mêmes partenaires, ne changeons pas de partenaire (et) essayons de rester aussi intelligents que possible à ce sujet. À la fin de la journée, vous prenez toujours des risques. À la fin de la journée, je veux juste me battre. Le risque vaut la récompense pour moi. »

Si l’occasion est là, Holland dit qu’il est prêt à “risquer” en se battant le 18 avril à l’UFC 249. L’événement n’a pas de lieu pour le moment – du moins pas un endroit connu du public.

“C’est un combat parfait, juste quelque chose de privé”, a déclaré Holland. “C’est un club de combat, non? Vous n’en parlez pas vraiment. Si quelque chose devait surgir ou quelque chose devait se produire là où je me suis battu, je suis plus qu’heureux (d’accepter). C’est essentiel pour moi. Je dois me battre.

«Je suis coincé dans la maison sans rien faire, le shadowboxing. Mon chien me regarde comme si j’étais fou. Il dit: “Qu’est-ce que tu fais, mec? Vous trébuchez. “Mais je le regarde de la même façon quand il se lèche les fesses, donc ça va.”

Bien que Holland n’ait pas en tête un individu en particulier, il aimerait combattre le 18 avril, tout un camp était sur le bout de sa langue. La Hollande et Roufusport ont une histoire.

“Tout le monde peut obtenir de la fumée”, a déclaré Holland. «Je suis pour n’importe qui, n’importe où. Cela n’a pas vraiment d’importance pour moi. Ce serait bien de retrouver quelqu’un du camp de Roufus. Nous sommes 1-1. J’ai eu Gerald Meerschaert. (Brendan Allen) m’a eu. … Un autre attaquant, un grappler, le dernier gars de la liste, le meilleur gars de la liste – peut-être que je descends à 170 et que je bat (Tyron) Woodley. Il agit comme s’il voulait vraiment se battre. Il est au camp de Roufus. Je ne sais pas. Celui qui le veut. Celui qui veut de la fumée. “

Découvrez l’interview complète de MMA Junkie avec Holland dans la vidéo ci-dessus.

