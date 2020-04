Kevin Lee a attendu cinq jours pour obtenir une IRM pour une éventuelle déchirure du LCA: “C’est juste une question de déchirure”

Après avoir attendu près d’une semaine pour que son genou blessé soit testé pour une éventuelle déchirure du LCA, le concurrent léger de l’UFC, Kevin Lee, craint le pire.

Lee, 27 ans, n’a pas connu le meilleur départ de la nouvelle année après avoir été renvoyé par Charles Oliveira à l’UFC Brasilia le mois dernier (faits saillants ICI). Il s’agissait de la quatrième défaite de Lee lors de ses six dernières apparitions dans l’Octogone, ainsi que de sa troisième défaite via soumission pendant cette période.

Maintenant, “Motown Phenom” doit faire face à une éventuelle déchirure du LCA, qui serait sa première blessure au genou majeure. Lee se serait amené à l’hôpital beaucoup plus tôt pour se faire passer une IRM pour évaluer les dommages, mais avec l’épidémie de COVID-19 consommant du personnel médical dans tout le pays, le combattant de l’UFC a simplement dû attendre son tour.

“Je ne l’ai pas encore vérifié. J’ai subi assez de blessures où je suis presque sûr que c’est mon LCA. C’est juste une question de déchirure et de gravité », a déclaré Kevin Lee à Sirius XM. «J’ai eu un rendez-vous à 6h30 [today] tous les hôpitaux sont super sauvegardés donc je n’ai même pas pris la peine d’aller à l’hôpital. Ils m’envoient juste directement au centre d’imagerie, faites-y une IRM. Je n’ai pas pu faire beaucoup de TP, cela fait environ cinq jours depuis que c’est arrivé. C’est f **** d, c’est ma première fois vraiment de me blesser au genou comme ça. »

Bien que Lee ne soit pas disposé à révéler comment il s’est blessé au genou à ce moment, le concurrent léger en difficulté pense que le coronavirus répandu a peut-être quelque chose à voir avec cela. Selon «Motown Phenom», il a connu une fatigue corporelle prolongée au cours des dernières semaines, ce qui peut avoir joué un rôle dans sa blessure.

«Honnêtement, ne faisant même rien qui soit totalement hors de l’ordinaire. Je veux dire, je ne vais pas rester précisément sur la façon dont cela s’est produit à cause de l’assurance, vous savez. Mais ce n’était pas quelque chose de totalement inhabituel », a-t-il déclaré. «Je pense que j’ai peut-être été affecté par tout ce virus et merde plus que je ne le pense. Pour une raison quelconque, je suis trop fatigué et mon corps ne se sent pas bien. J’ai zigzé alors que j’aurais dû zaguer et j’ai entendu un pop assez fort. Depuis lors, je suis incapable de bouger beaucoup. “

Lee, qui a repris son chemin depuis la défaite d’une offre provisoire de titre léger contre Tony Ferguson en 2017, prévoyait de prendre un long hiatus à l’UFC après sa dernière perte, mais il semble maintenant que “Motown Phenom” n’a pas choix. Lee n’est pas conscient de la gravité de la déchirure potentielle du LCA en ce moment, mais il ne semble pas trop confiant pour aller de l’avant.

Restez avec Mania pour des mises à jour en cours sur la blessure potentiellement mortelle de Lee.