Kevin Lee a emmené Charles Oliveira se battre à condition

Kevin Lee allait prendre le combat de Charles Oliveira sous une condition: il obtient Islam Makhachev juste après.

Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) se dirigera en territoire ennemi en mars quand il fera la une de l’UFC sur ESPN + 28 contre l’Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC).

Mais pourquoi pas Makhatchev d’abord après tous leurs discours sur Twitter? Lee explique que l’UFC ne pensait pas que Makhachev était prêt.

“C’était l’une des stipulations derrière lesquelles je me suis engagé dans ce combat contre Oliveira, c’est que je suis sûr d’avoir l’islam”, a déclaré Lee à MMA Junkie. “Ils ne peuvent plus me le cacher. Ils parlaient, “Oh hé, il n’a pas encore assez d’expérience pour vous combattre, il a besoin d’un peu plus de temps pour se préparer.” … Si je fais celui-ci contre Charles, je suis sûr – l’un de mes bonus pour c’est pour obtenir l’Islam.

“Donc, fondamentalement, ce que j’essaie de faire, j’essaie de signer deux accords de combat. J’essaie de signer celui-ci puis j’essaie de signer celui de juin. Je veux dire, je ne pense pas que quiconque ait jamais fait ça à l’UFC, mais ces règles sont faites pour être enfreintes. “

Initialement, Lee voulait combattre Makhachev (18-1 MMA, 7-1 UFC) sur la même carte UFC 249 que le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov était en tête d’affiche avec Tony Ferguson en avril.

Lee pensait que le chapeau aurait été un ajout parfait à la carte, mais il pense que l’UFC a opté contre, car le match n’obtiendrait pas l’éclat qu’il mérite.

Une tête d’affiche dans le pays d’origine de Makhachev, la Russie, serait une meilleure option.

“Je pense qu’ils pensaient que cette carte était déjà terminée”, a déclaré Lee. “Ils ont obtenu Khabib, ils ont obtenu Rose Namajunas – pour moi, je me disais:” Faisons de cet événement un méga. “Vous avez Khabib, Namajunas, puis moi contre l’Islam? Cela va pousser ce pay-per-view au prochain petit niveau, mais je pense qu’ils le voient comme si nous voulions que ce combat soit encore plus grand. Nous voulons que ce soit en Russie, et cela a du sens là-bas, en particulier pour que cela fasse la une des journaux, alors ils m’ont en quelque sorte vendu dessus. »

Dès l’annonce du combat entre Lee et Oliveira, Makhachev a eu quelques mots pour Lee, l’accusant de prendre la voie de la facilité. Mais Lee n’est pas trop déconcerté.

“Il peut dire ce qu’il veut”, a déclaré Lee. “Quoi qu’il en soit, nous aurons toujours notre rendez-vous en juin.”

Lee n’était pas sur le point de s’asseoir et d’attendre jusqu’en juin, alors il a décidé d’affronter Oliveira, que l’UFC voulait tout au long de l’émission du 14 mars au Brésil. Alors que Lee admet qu’il avait besoin d’un peu de conviction, cela ne le dérange pas d’être le seul à arrêter la séquence de victoires d’Oliveira.

C’est quelque chose que Lee a fait de manière spectaculaire lors de son dernier combat en éliminant Gregor Gillespie d’un coup de tête à l’UFC 244 pour le faire rebondir des rangs des invaincus.

“Oliveira est chaud et froid, mais j’ai l’impression qu’il est au sommet de sa carrière en ce moment”, a déclaré Lee. «Il a 30 ans. Je pense qu’il venait juste d’avoir une fille aussi, alors ce genre de chose lui a donné un peu plus de feu. Et si vous regardez ses deux derniers combats en particulier, je veux dire qu’il est comme sur une séquence de victoires folle de six combats, mais si vous regardez ses deux derniers combats, il s’intensifie vraiment et je pense qu’il a vraiment franchi une autre petite foulée sa carrière.

«Donc pour moi, je dois y aller, et je dois lui retirer cet élan. Je dois continuer à battre ces gars que personne d’autre ne veut combattre. C’est la voie la plus difficile et la plus longue d’une carrière, mais c’est quelque chose que je fais. »

Vous pouvez entendre plus de Lee sur Oliveira et Makhachev dans la vidéo ci-dessus. Pour l’interview complète, regardez la vidéo ci-dessous.

