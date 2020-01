Kevin Lee attaque Wack Masvidal et Khabib, pas impressionné par la victoire de Conor McGregor sur Cowboy

Conor McGregor a peut-être fait une déclaration emphatique avec sa victoire par élimination technique de 40 secondes sur Donald Cerrone à l’UFC 246 (voir), mais tout le monde n’a pas été trop impressionné par la victoire.

Le chef d’entre eux est Kevin Lee, qui a un œil sur Conor depuis un certain temps maintenant. Entendre «The Motown Phenom» interrompre le combat, battre un combattant «au-dessus de la colline» avec un menton qui n’était plus ce qu’il était autrefois n’est pas une vantardise.

“Je n’ai pas été impressionné par rien dans l’UFC pendant une minute, pour être honnête. Cette merde commence à devenir folle », a déclaré Kevin lors d’une récente interview sur The Ariel Helwani MMA Show.

«Et Conor est là-haut avec ça. Je veux dire, il a fait le travail et a obtenu l’argent, mais il a combattu un gars qui a été choisi pour lui, et était mignon. Chaque fois que vous descendez par des frappes à l’épaule, et ça vous pique, et ce n’est pas pour lisser “Cowboy”, je ne suis pas de ceux qui pensent que “Cowboy” est couché “, a-t-il ajouté.

«Mais si l’épaule vous fait mal, cela signifie que votre menton est parti et ils le savaient déjà. Donc, je ne suis pas impressionné. Je suis un peu irrité par ça, pour être honnête. »

«Quand je dois aller au magasin et entendre des gens parler comme il l’a fait à« Cowboy »et qu’il est de retour, bla, bla bla. Genre, allez mec. Nous nous battons vraiment ici. Je me bats vraiment, j’ai eu mon combat de retour en novembre et j’ai affronté un gars invaincu. Je n’ai pas pris quelqu’un qui est un peu au-dessus de la colline. Alors oui, je suis un peu irrité par ça, pour être honnête. »

En effet, Lee a éliminé Gregor Gillespie, invaincu auparavant, à l’UFC 244 (voir). Et pour voir Conor obtenir ce qu’il a appelé un combat de mise au point, cela ne lui convient tout simplement pas. Et si c’est la nouvelle norme à l’intérieur de l’Octogone, Lee dit qu’il n’a pas encore obtenu cette note sine, il ne prend rien d’autre que les meilleurs.

Pour mémoire, Lee dit qu’il n’essaie en aucun cas de manquer de respect à Cerrone, un combattant qu’il respecte beaucoup.

Mais Conor n’est pas le seul à avoir attiré la colère de Lee. À part Israël Adesanya, personne ne l’a impressionné récemment et il n’a pas peur de citer des noms.

“Jorge Masvidal, tout d’un coup, il est le meilleur gars, et il fait ici la merde la plus fausse et la plus farfelue”, a déclaré Kevin. «Khabib, wack, Tony Ferguson, wack, Conor, wack, Jorge Masvidal, wack. Ils sont tous complètement fous pour moi, donc je ne sais pas que je suis sur une longueur d’onde différente. “

Selon Lee, Conor aurait dû participer à un «vrai combat» contre quelqu’un comme lui ou Justin Gaethje. Pour l’instant, Kevin dit qu’il va emmener toutes ses frustrations refoulées avec lui dans le camp alors qu’il se prépare à affronter Charles Oliveira à l’UFC Fight Night 170 le 14 mars à Brasilia, au Brésil.