Kevin Lee contre Charles Oliveira ciblés pour le tournoi principal de l’UFC Brasilia

La prochaine carte UFC Brasilia a maintenant un événement principal, et c’est un bon événement. Selon un rapport de la publication brésilienne Combate, la carte du 14 mars sera surmontée d’un combat léger entre les prétendants établis Kevin Lee et Charles Oliveira.

Kevin Lee participera à ce concours avec un coup de pied de tête massif, au premier tour, KO de l’ancien invaincu Gregor Gillespie en vue arrière. Avant cette victoire, Lee a subi des pertes consécutives aux mains de Rafael dos Anjos et d’Al Iaquinta. Bien qu’il ait récemment connu quelques revers, il a récemment cherché un nouveau départ au célèbre gymnase Tristar à Montréal, au Québec, et si sa victoire sur Gillespie est une indication, le déménagement porte ses fruits. Lee, qui a déjà concouru pour le titre intérimaire des poids légers, a une fiche globale de 18-5.

Oliveira, quant à elle, entrera dans ce combat avec Lee avec un record global de 28–8. Il est actuellement sur une impressionnante séquence de six victoires consécutives, remportant plus récemment des arrêts de jeu contre Nik Lentz et Jared Gordon.

Le vainqueur de ce combat Lee contre Oliveira sera bien positionné parmi les meilleurs prétendants à la division des poids légers de l’UFC.

Cette carte de l’UFC Brasilia sera co-titrée par un combat poids mi-moyens entre l’ancien challenger en titre à deux divisions Demian Maia et le nouveau concurrent poids welter Gilbert Burns. Voici la carte complète telle qu’elle est actuellement (h / t MMA Fighting).

Kevin Lee contre Charles Oliveira

Demian Maia contre Gilbert Burns

Johnny Walker contre Nikita Krylov

Amanda Ribas contre Paige VanZant

Jussier Formiga contre Brandon Moreno

Elizeu Zaleski contre Alexey Kunchenko

Rani Yahya contre Enrique Barzola

Veronica Macedo contre Bea Malecki

Francisco Trinaldo contre John Makdessi

Mayra Bueno Silva contre Maryna Moroz

Selon vous, qui gagnera lorsque Kevin Lee et Charles Oliveira entreront en collision dans le Main Event de l’UFC Brasilia? Où pensez-vous que le vainqueur se tiendra dans la course de compétition légère et bondée?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.