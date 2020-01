Kevin Lee contre Charles Oliveira réservé comme événement principal

Le retour de l’UFC à Brasilia a enfin un événement majeur.

Les prétendants légers Kevin Lee et Charles Oliviera s’affronteront à l’UFC sur la tête d’affiche ESPN + 28. Une personne au courant de la situation a confirmé la réservation au MMA Junkie à la suite d’un premier rapport mardi de Combate. La personne a demandé à rester anonyme puisque l’UFC n’a pas fait d’annonce.

L’UFC sur ESPN + 28 aura lieu le 14 mars à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. La carte devrait être diffusée sur ESPN +.

Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) surfe sur l’élan d’un coup de tête massif de Gregor Gillespie en novembre. À l’UFC 244, Lee est revenu à 155 livres pour affronter le lutteur invaincu sur l’une des plus grandes scènes de 2019 au Madison Square Garden. En compétition devant le président Donald Trump, Lee a gagné un bonus de 50 000 $ avec sa finition, qui était largement considéré comme un candidat «Knockout of the Year».

Quant à Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC), le Brésilien aura enfin une longueur d’avance pour affronter la compétition classée. Le leader absolu des soumissions de l’UFC a remporté six victoires consécutives. Malgré ses moyens de gagner, Oliveira n’avait pas été affronté contre un adversaire classé jusqu’à présent.

Dans son dernier combat à l’UFC sur ESPN + 22, Oliveira a éliminé Jared Gordon en 87 secondes. Il a remporté des combats consécutifs avec KO / TKO – les deux premiers de sa carrière professionnelle.

Avec l’ajout, la gamme UFC actuelle sur ESPN + 28 comprend:

Kevin Lee contre Charles Oliveira

Nikita Krylov contre Johnny Walker

Jussier Formiga contre Brandon Moreno

Amanda Ribas contre Paige VanZant

Aleksei Kunchenko contre Elizeu Zaleski dos Santos

Enrique Barzola contre Rani Yahya

Veronica Macedo contre Bea Malecki

Maryna Moroz contre Mayra Bueno Silva

Gilbert Burns contre Demian Maia

Francisco Trinaldo contre John Makdessi

.